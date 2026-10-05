Verschillen in HDMI-kabels: dit moet je weten

De ene HDMI-kabel is de andere niet en je moet de juiste hebben voor je apparaten. Dit moet je weten.

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HDMI-kabels: dit moet je weten

Net zoals er verschillende usb-c-kabels zijn, is de ene HDMI-kabel ook de andere niet. Via HDMI-kabels stuur je beeld en geluid door, om bijvoorbeeld een Google TV Streamer of een spelcomputer op je televisie aan te sluiten, of je pc aan een beeldscherm.

Niet bij elk apparaat wordt een nieuwe HDMI-kabel geleverd, maar gelukkig heb je vaak nog wel een lade met oude kabels liggen. Scheelt je toch weer geld, denk je mogelijk. Totdat je de kabel aansluit en je helemaal geen beeld krijgt.

Dat komt doordat er allerlei soorten HDMI-kabels zijn. Als je geen beeld hebt, heb je waarschijnlijk een nieuwere, geavanceerde kabel nodig. Zo heb je voor een PlayStation 5 bijvoorbeeld een HDMI 2.1-kabel nodig en is die kabel in je lade mogelijk een HDMI 1.4-kabel. We leggen uit wat de verschillen zijn.

HDMI 1

De standaard HDMI-kabel is eerste versie die beelden van 720p en 1080i ondersteunt met een maximale verversingssnelheid van 60Hz. Met deze kabels kun je tegenwoordig nauwelijks meer wat, behalve als je een oud apparaat tweedehands ergens koopt en die wil aansluiten. De maximale bandbreedte van deze kabels is 4,95 Gbps.

Later werden er toevoegingen aan de kabel gedaan met extra functies. Zo hebben kabels met HDMI 1.1 bijvoorbeeld ondersteuning voor dvd-audio. Vanaf HDMI 1.4 is er ondersteuning voor ARC toegevoegd.

HDMI 2.0

Met deze versie is het mogelijk om in 4K met een maximale verversingssnelheid van 60Hz te kijken. Dat is prima voor het kijken van films of het spelen van games. De maximale bandbreedte van deze kabels is 18 Gbps. Later werd er met HDMI 2.0a ook ondersteuning voor HDR toegevoegd

HDMI 2.1

HDMI 2.1-kabels zijn op dit moment de standaard. Als je zo’n Ultra High Speed-kabel koopt zit je eigenlijk altijd wel goed, want ze werken met de nieuwste apparaten en met oude apparaten.

Deze kabel ondersteunt 4K met 120Hz en 8K met 60Hz, Dolby Atmos en voor gamers Variable Refresh Rate (VVR). Deze kabels heb je nodig voor nieuwe spelcomputers, stevige pc’s of als je het meeste wil halen uit je streamingbox. De maximale bandbreedte voor video van deze kabels is 48 Gbps.

HDMI 2.2

De nieuwste soort HDMI-kabel kan 8K met 60Hz en 4K met 240Hz en heeft een maximale bandbreedte van 96 Gbps. Op dit moment is deze kabel voor de meeste mensen echter overkill.

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Eigenlijk zit je altijd met een HDMI 2.1-kabel wel goed, zeker omdat deze kabels ook met oudere apparaten werken. Als een oudere kabel die je nog hebt liggen niet goed werkt, dan raden we dus aan om een nieuwe HDMI 2.1-kabel aan te schaffen. Wel zijn er nog wat extra dingen om op te letten.

Langer is niet altijd beter: Kabels die meters lang zijn geven eerder problemen. Daarnaast kan een lange kabel ook voor een rommelig zooitje achter je televisie zorgen. Kies dus eens voor een kortere kabel die net lang genoeg is voor je doel.

Duur is niet altijd beter: Er worden HDMI-kabels verkocht met goud erin, wat voor extra kwaliteit zou zorgen. Dat is vooral marketing. Ook goedkope kabels doen prima hun werk. Wel kan het omhulsel uitmaken. Een kabel met een nylon omhulsel voelt niet alleen luxer, maar zal ook langer goed blijven.

Wat je moet weten over usb-c-kabels

Ook bij usb-c-kabels moet je goed opletten welke je gebruikt. We vertellen je alles over de verschillende usb-c-kabels.

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