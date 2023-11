Helderheid van schermen steeds hoger: wat heb je eraan?

Er is een nieuwe trend in de smartphonewereld: de helderheid van schermen schiet de lucht in. Sommige toestellen halen nu 3000 nits. Wat heb je daar precies aan? En zijn er ook nadelen? We vertellen je er alles over!

Schermen smartphones halen steeds hogere helderheid

Laten we een kleine tijdreis maken. Toen Samsung in 2015 de Galaxy S6 aankondigde, behoorde het scherm van dat toestel tot de top van de markt. De maximale helderheid bedroeg ongeveer 470 nits als je die zelf instelde. Wanneer je de functie ‘Automatische helderheid’ activeerde, haalde het display zo’n 600 nits in de felle zon. Daar kon geen andere smartphone aan tippen.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en vind je een helderheid van 600 nits alleen nog terug op de allergoedkoopste telefoons. De Google Pixel 8 Pro heeft een maximale helderheid van 2400 nits, vier keer zoveel dus als de Galaxy S6. De vouwbare OnePlus Open haalt 2800 nits en de nieuwe Xiaomi 14 tikt zelfs 3000 nits aan.

Getallen zijn erg belangrijk in de marketingwereld. Hoe hoger hoe beter. Een camera van 200 megapixel trekt nu eenmaal meer aandacht dan een camera van 50 megapixel. De race om steeds fellere schermen is dan ook deels een kwestie van reclame.

Toch heb je wel degelijk iets aan al die nits. Maar om dat te kunnen begrijpen, moeten we je eerst het verschil vertellen tussen maximale helderheid en piekhelderheid.

De Xiaomi 14 haalt maar liefst 3000 nits

Twee soorten helderheid

De meeste fabrikanten vermelden tegenwoordig twee soorten helderheid bij hun oled-schermen. De maximale (of ‘typische’) helderheid en de piekhelderheid. Daar zit doorgaans een flink gat tussen.

De Pixel 8 Pro bijvoorbeeld heeft een piekhelderheid van 2400 nits, maar een maximale helderheid van ‘slechts’ 1600 nits. Dat wil zeggen dat wanneer alle pixels tegelijk oplichten, je die 1600 nits haalt. Dat geldt dus bijvoorbeeld als je op een zonnig strand je appjes checkt en het hele display zo fel mogelijk wordt gemaakt.

Het mag duidelijk zijn dat je met een Pixel 8 Pro je berichten veel makkelijker afleest dan met een Galaxy S6 uit 2015. De maximale helderheid is daarom eigenlijk belangrijker dan de piekhelderheid.

Met dat laatste bedoelen we namelijk het maximale aantal nits dat een deel van het scherm voor korte tijd kan bereiken. Dat is voornamelijk van belang als je hdr-films kijkt en er een flinke explosie voorbijkomt. Die is dan bijna letterlijk oogverblindend, maar vervolgens zakt de helderheid snel terug naar een lager niveau.

Zoals gezegd haalt de OnePlus Open een piekhelderheid van 2800 nits, waarmee het scherm op papier feller is dan dat van de Pixel 8 Pro. De maximale (of typische) helderheid bedraagt echter 1400 nits, tegenover 1600 van de Pixel. Als je weer op het strand zit, is het display van Googles smartphone dus makkelijker af te lezen.

Slurpt een feller scherm meer energie?

Het is logisch om te denken dat een feller scherm ook meer energie slurpt. Toch valt dat reuze mee. Je kunt het vergelijken met nieuwe smartphonechips. De geboekte vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger wordt vaak in twee delen gehakt: hij presteert iets beter en springt tegelijk iets zuiniger met energie om.

OnePlus Open

Datzelfde geldt voor schermen. Het display van de Google Pixel 7 Pro had 6,4 Watt nodig om een helderheid van 960 nits te bereiken. Bij de Pixel 8 Pro is dat slechts 3 Watt. Daarom kan het scherm een hogere helderheid bereiken zonder meer stroom te gebruiken dan de 7 Pro.

Daar zit natuurlijk wel een limiet aan. Als de OnePlus Open constant op 2800 nits zouden draaien, is de batterij binnen mum van tijd leeg. Bovendien is dat niet goed voor de duurzaamheid van een toestel. Wanneer je de pixels continu op hun piekhelderheid laat presteren, slijten ze veel sneller. Vandaar dat fabrikanten een rem inbouwen.

Samenvattend: piekhelderheid is leuk voor hdr-films (en de marketingafdeling van smartphonefabrikanten), maar aan maximale helderheid heb je in het dagelijks leven een stuk meer. Helaas moet je doorgaans dieper in de specificaties van nieuwe telefoons duiken om die te achterhalen.

