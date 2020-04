Ben je toe aan een nieuwe smartphone en wil je het beste van het beste? Dan ben je op zoek naar een high-end smartphone. Wij hebben alle populaire Android-toppers getest en geven in dit artikel aan welk toestel de beste koop is.



De beste high-end smartphone van 2020

De afgelopen weken hebben zowel Samsung, Huawei, Oppo als OnePlus hun nieuwste toptoestel gepresenteerd. Bij een hoog prijskaartje komen even hoge eisen en verwachtingen kijken. Android Planet heeft daarom de Samsung Galaxy S20 Ultra, Oppo Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20 uitgebreid getest. Het jaar is nog jong, maar voorlopig zijn dit de beste high-end smartphones van 2020.



1. Samsung Galaxy S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20 Ultra is de beste Samsung-smartphone tot nu toe. Het toestel heeft indrukwekkende hardware, een forse 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s. De S20 Ultra maakt uitstekende foto’s en beschikt over enkele unieke functies, zoals 100x Space Zoom. In praktijk is dit echter vooral een geinige gimmick, maar niet meer dan dat.

Ook is het jammer dat het uitstekende 120Hz-scherm van de S20 Ultra zwaar op de accuduur drukt. Daarentegen laadt het Samsung-vlaggenschip wel ontzettend snel op en is hij van alle gemakken voorzien. De Samsung Galaxy S20 Ultra is daarmee het beste Android-vlaggenschip tot nog toe, maar ook verreweg de duurste.

Check onderstaande videoreview voor een uitgebreide bespreking. Liever lezen? Bekijk dan onze geschreven Samsung Galaxy S20 Ultra review. In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse Samsung Galaxy S20 Ultra. Ook wanneer je een Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement zoekt, helpt de vergelijker je met zoeken.

2. OnePlus 8 Pro 5G

Ben je op zoek naar een goede high-end smartphone, maar is de S20 Ultra te duur? Dan is het topmodel van OnePlus misschien een goed alternatief. De OnePlus 8 Pro is weer een stukje verfijnder dan zijn voorganger, de OnePlus 7T Pro. Zo kun je het toestel nu eindelijk ook draadloos opladen, is de accuduur prima en dankzij de krachtige processor is het toestel razendsnel.

Daartegenover is de OnePlus 8 Pro wel duurder dan zijn voorganger, en dat haalt de prijs-kwaliteitsverhouding iets omlaag. Het toestel heeft een viervoudige cameramodule op de achterkant met een 48 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens, 8 megapixel-zoomlens en 5 megapixel-lens die lichtinval registreert. Op die manier krijgt iedere foto een unieke touch mee. Ook heeft het toestel 5G-ondersteuning zodat je straks razendsnel kunt internetten.

Meer weten? Bekijk dan onderstaande videoreview waarin we ingaan op onze ervaringen met het OnePlus-vlaggenschip. Ook hebben we een geschreven OnePlus 8 Pro preview gemaakt. Een losse OnePlus 8 Pro 5G kost 899 euro. In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een OnePlus 8 Pro 5G met abonnement.

3. Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 Ultra is dus wat ons betreft de beste high-end smartphone van dit moment. Daar staat echter wel een gigantisch prijskaartje tegenover. Wanneer je wel een high-end smartphone zoekt maar iets minder budget hebt, is de ‘gewone’ Galaxy S20 een uitstekend alternatief.

Dit toestel beschikt over een fraai display met hoge resolutie, kan razendsnel opladen en ook de fotokwaliteit is keurig. Bovendien is hij uitgerust met een krachtige processor en levert het 120Hz-scherm soepele animaties op. Jammer genoeg drukt deze ververssnelheid wel op de accuduur van het toestel. De Galaxy S20 is bovendien sinds uitkomt flink in prijs gedaald, waardoor hij er qua prijs-kwaliteitsverhouding op vooruit is gegaan.

Meer weten? Bekijk dan onze videoreview hieronder, waarin de uitgebreid ingaan op het toestel. Lees ook onze geschreven Samsung Galaxy S20 review voor meer informatie. Een losse Samsung Galaxy S20 is vanaf zo’n 740 euro verkrijgbaar. Een Samsung Galaxy S20 met abonnement betaal je in maandelijkse termijnen af.

4. Oppo Find X2 Pro

De Find X2 Pro is Oppo’s antwoord op de Galaxy S20 Ultra van Samsung. Hij heeft een fraai 120Hz-scherm, ontzettend krachtige hardware en een razendsnelle oplader. Ook de zoomcamera doet zijn werk naar behoren en dankzij het vrijwel randloze display is de Find X2 Pro ideaal voor het kijken van films en spelen van games.

Het Oppo-monstertoestel heeft echter ook nadelen. Opmerkelijk genoeg kun je ‘m niet draadloos opladen en ook dual-sim ontbreekt. Deze twee functies zijn inmiddels vrijwel standaard aanwezig op Android-vlaggenschepen. Bovendien kent de ColorOS-software van het toestel felle tegenstanders. Sommigen vinden de software rommelig en onlogisch in elkaar zitten. Ook wij zijn geen fans van ColorOS.

In onze Oppo Find X2 Pro review lees je waarom. Ook gaan we hier uitgebreid in op de plus- en minpunten van het Oppo-vlaggenschip. Een losse Oppo Find X2 Pro kost momenteel 1199 euro. Wil je een Oppo Find X2 Pro met abonnement? Dan kun je voorlopig alleen bij T-Mobile terecht.

Andere Android-vlaggenschepen

2020 is nog niet eens op de helft, dus kunnen we nog niet van de beste high-end smartphone spreken. In de loop van dit jaar komen er immers nog veel meer vlaggenschepen bij. We verwachten bijvoorbeeld een nieuw topmodel van Nokia en ook wordt de Samsung Galaxy Note 10 later dit jaar opgevolgd.

Bovendien hebben we de Mi 10 Pro, het topmodel van Xiaomi, nog niet kunnen testen. Dit artikel wordt daarom gedurende het jaar doorlopend bijgewerkt en aangevuld. In onze Huawei P40 Pro review heb je al kunnen lezen waarom we niet zo enthousiast zijn over Huawei’s kroonjuweel.

