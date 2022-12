Deze 3 high-end smartphones worden nog dit jaar gepresenteerd

Het einde van het jaar nadert, maar dat betekent zeker niet dat we geen nieuwe toestellen meer gaan zien. Verschillende fabrikanten presenteren namelijk nog dit jaar een high-end toestel!

Lijstje: high-end smartphones van vierde kwartaal 2022

We gaan aankomende weken nog enkele grote onthullingen zien van verschillende fabrikanten. De toestellen die gepresenteerd gaan worden worden dat echter niet voor de Europese markt, maar voor China. Dat betekent echter niet dat wij er niet van kunnen smullen. We verwachten namelijk dat veel van die modellen op een later ogenblik ook in Europa te koop zijn, hetzij met een andere naam.

11 december: Xiaomi 13 en 13 Pro

De presentatie van de Xiaomi 13 en 13 Pro had eigenlijk al plaats moeten vinden op 3 december, maar werd uitgesteld. Beide smartphones zijn uitgerust met high-end hardware en volgen de huidige Xiaomi 12-serie op. Aankomende ronde gaan we twee modellen zien, want een Xiaomi 13x lijkt niet in de pijplijn te zitten.

Het Pro-model wordt uitgerust met de beste camera’s aldus geruchten. Zo zou er ook een 1 inch-sensor aanwezig zijn, iets wat Android Planet uitgebreid getest heeft met de Xiaomi 12S Ultra. Dat toestel krijgt, volgens geruchten, ook een behuizing van keramiek, terwijl de normale 13 een lederen achterzijde krijgt. Tevens zien we verschillen bij de displays. De Xiaomi 13 Pro krijgt namelijk een scherm met afgeronde schermranden, terwijl die van de 13 vlak is.

Dat heeft ook gevolgen voor het design, want de Xiaomi 13 heeft platte zijkanten. Het camera-eiland steekt bij beide modellen enkele millimeters uit en is geplaatst in de linker bovenhoek. Beide toestellen komen op de markt in verschillende kleuren.

Het is zeer waarschijnlijk dat we de smartphones ook hier gaan zien, maar wanneer is nog de vraag. Half maart werd de Xiaomi 12-serie gepresenteerd voor Europa. Als we die tijdlijn aanhouden, moeten we dus nog zo’n drie maanden geduld hebben!

15 december: Motorola X40-series

Ook Motorola zou van plan zijn om dit jaar nog te komen met een grootse onthulling die gepland staat op 15 december. Op die dag wordt de Moto X40-serie wereldkundig gemaakt en volgend jaar gaan we die toestellen dan waarschijnlijk ook bij ons zien als de Edge 40-serie.

Het gaat ook om twee toestellen: Moto X40 en Moto X40 Pro. Hoe het nieuwe model eruit ziet weten we ook al, omdat er eerder renders van zijn verschenen. De Pro-versie is uitgerust met de nieuwe en onlangs aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor. Die nieuwe chip biedt nog betere prestaties en gaan we veel meer zien in high-end modellen van 2023.

Qua scherm verwachten we een groot 6,67 inch-scherm met een maximale ververssnelheid van 165Hz. Andere specificaties die al genoemd zijn bestaan uit een drietal camera’s op de achterzijde, grote accu van 5000 mAh en oplaadsnelheid van maximaal 68 Watt. De Edge 30 Pro werd eind februari dit jaar onthuld voor de Europese markt en had een vanafprijs van 799 euro. Dat zou betekenen dat de nieuwe vlaggenschepen van Motorola als een van de eerste in Europa verschijnen.

15 december: Oppo Find N2 en Oppo Find N2 Flip

Oppo is ook dit jaar nog van de partij en staat op het punt om nieuwe foldables te presenteren. Het zou gaan om hun eerste fliphone, waarmee de fabrikant de strijd aan wil gaan met onder andere de Motorola Razr 2022 en natuurlijk Samsung Galaxy Z Flip 4.

Op enkele verschenen foto’s en filmpjes van het toestel zien we een scherm aan de binnenzijde wat geen vouw laat zien. Het tweede display aan de buitenzijde is opvallend groot en krijgt volgens Oppo allerlei extra mogelijkheden. Wat die precies zijn, is echter nog de vraag. Qua hardware verwachten we een chip van MediaTek, 4300 mAh-accu en in totaal drie camera’s, waaronder een 50 megapixel-exemplaar.

Dan is er ook nog de opvolger van de huidige Oppo Find N, waarvan we eind vorig jaar een hands-on publiceerden op Android Planet. Dat toestel vouw je uit als een kleine tablet, maar biedt een veel compacter ontwerp dan de Galaxy Z Fold 4 of soortgelijke toestellen. Of we deze twee nieuwe foldables ook in Europa gaan zien is onbekend. De eerste Find N is namelijk alleen verkrijgbaar geweest op de Chinese markt.

Niks missen over deze aankomende toestellen of natuurlijk al het andere nieuws?