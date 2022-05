Historie: dit zijn alle Chromecast-varianten op een rij

Googles Chromecast is niet meer weg te denken uit onze huiskamers. Toch is het nog geen tien jaar geleden dat het eerste model verscheen. Benieuwd naar de geschiedenis? Dit zijn alle Chromecast-varianten op een rij!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle Chromecast-varianten op een rij

Veel mensen hebben tegenwoordig een smart-tv in huis met een ingebouwde mediaspeler. Die werken echter niet altijd even snel en bovendien worden ze na een paar jaar vaak niet meer geüpdatet. Dan is de Chromecast een handige oplossing. Ook als je überhaupt geen slimme televisie hebt, kun je met dit apparaatje eenvoudig series, films, YouTube-filmpje en nog veel meer naar je televisie streamen vanaf je smartphone of tablet. Je hebt alleen een hdmi-poort om ‘m aan te sluiten.

Google heeft in de loop der jaren zes verschillende Chromecast-varianten uitgebracht. We zetten ze voor je op een rij. Duik je mee in de geschiedenis?

Chromecast – eerste generatie (2013)

De eerste Chromecast verscheen in 2013 en zag eruit als een uit de kluiten gewassen usb-stick. Hij kostte een paar tientjes en kon video in full-hd-resolutie naar je televisie streamen met maximaal 30 frames per seconde. Dat zijn anno 2022 geen indrukwekkende cijfers en eerlijk gezegd hield de beeldkwaliteit van de eerste Chromecast nooit erg over. Tegenwoordig is hij vooral nog geschikt om in je versterker te prikken als die niet over bluetooth beschikt. Zo kun je toch muziek streamen via bijvoorbeeld Spotify.

Chromecast – tweede generatie (2015)

Het grootste verschil tussen de eerste en tweede generatie Chromecast, die in 2015 uitkwam, was het uiterlijk. De tweede versie is een soort puck met een korte, flexibele hdmi-kabel eraan. Daardoor heb je veel meer mogelijkheden voor de plaatsing van het apparaatje. Hij past bijvoorbeeld in een strak aan de muur gehangen televisie omdat je de kabel kunt buigen. Bovendien ondersteunt deze versie naast 2.4Ghz ook 5GHz-wifi-netwerken. Qua beeldkwaliteit is er echter geen verschil met de eerste generatie.

Chromecast Audio (2015)

In hetzelfde jaar dat de tweede generatie verscheen, maakte Google ook een uitstapje naar de meest unieke van alle Chromecast-varianten. De Chromecast Audio was puur bedoeld om muziek te streamen naar je speakers.

Het apparaatje zag eruit als een ouderwetse plaat en kon zowel analoog als digitaal worden aangesloten. Vervolgens kon je via je smartphone of tablet draadloos muziek afspelen. Klinkt ouderwets? Dat klopt ook wel. Met de opkomst van Google Home en daaropvolgende slimme speakers werd de Chromecast Audio relatief snel door de tijd ingehaald.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast Ultra (2016)

Echt interessant werd het met de Chromecast Ultra uit 2016. Qua uiterlijk lijkt deze versie, die twee keer zo duur was als eerdere modellen, sterk op de tweede generatie. Google gaf de hardware echter een flinke boost, waardoor de Ultra video in 4K en diverse hdr-formaten kan afspelen. Ook audioformaten als Dolby Atmos waren voor het eerst van de partij.

Daarnaast laadt de Ultra video’s bijna twee keer zo snel als zijn voorganger. Wel moet het apparaat op het stopcontact aangesloten worden. Voorgaande modellen kon je ook van stroom voorzien door ze in een usb-poort te prikken. De Ultra was daarnaast één van de eerste apparaten die geschikt was voor Google Stadia. Zo kun je de games van deze dienst gewoon op je televisie spelen.

Chromecast – derde generatie (2019)

Voor mensen met een iets kleinere beurs bracht Google in 2019 de derde generatie van de ‘gewone’ Chromecast uit. Die lijkt zowel uiterlijk als qua functionaliteit sterk op de tweede generatie. Wel zit er een snellere processor in, waardoor video’s sneller opstarten. Daarnaast geniet je met dit apparaatje van 60 frames per seconde bij het afspelen van full-hd-materiaal.

Dat was bij de vorige versie nog maximaal 30fps. Ook kun je hem koppelen aan andere mediaspelers. Deze variant is nog steeds te koop, maar we raden hem alleen aan als je een oudere televisie hebt en voorlopig geen plannen hebt om een nieuwe in huis te halen. Hij biedt namelijk geen ondersteuning voor 4K.

Chromecast met Google TV (2020)

Het paradepaardje onder de Chromecast-varianten is de huidige versie: de Chromecast met Google TV. Die heeft een fris ontwerp, maar gooit vooral de gebruikerservaring over een heel nieuwe boeg. Hij tovert namelijk een volwaardige smart tv-interface op je televisie die je met een meegeleverde afstandsbediening kunt besturen.

Je hoeft de content dus niet meer vanaf je smartphone naar de tv te streamen, al blijft dat uiteraard wel gewoon mogelijk. Officieel is de dongle niet bij ons verkrijgbaar, maar via omwegen kun je de Chromecast met Google TV toch in Nederland kopen. Je betaalt er ongeveer 80 euro voor. Dat is vrij veel geld, maar hij is het wat ons betreft zeker waard.

→ Lees alles in de volledige Chromecast met Google TV review

Meer over Chromecast

Op Android Planet geven je we je regelmatig tips om alles uit de Chromecast te halen. Zo laten we zien hoe je de Chromecast kunt resetten. Ook vertellen we je welke Chromecast je het best kunt kopen.

Volgens geruchten werkt Google overigens aan een Chromecast HD met Google TV. Dat zou een goedkopere variant zijn die alleen streamt in full-hd-kwaliteit. Wel zou hij dezelfde interface gebruiken als de gewone Chromecast met Google TV en eveneens met een afstandsbediening geleverd worden.