‘HMD Pulse 2-serie onderweg: budgetsmartphones met nieuwe chips’

HMD komt binnenkort met drie nieuwe smartphones in het budgetsegment. Gelekte specificaties van deze HMD Pulse 2-serie laten bescheiden vernieuwingen zien ten opzichte van hun voorgangers.

‘Specificaties HMD Pulse 2-serie gelekt’

Vorig jaar bracht HMD, bekend als maker van Nokia-telefoons, zijn eerste smartphones uit onder de eigen naam. Het ging toen om de HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro. Die laatste hebben we destijds besproken in een uitgebreide review. We waren op zijn zachtst gezegd niet enthousiast. Het toestel kreeg door zijn trage hardware, slechte scherm en belabberde camera een zeldzame 4,5.

Genoeg ruimte voor verbetering dus. Lekker HMD_Meme’s publiceert op X de vermoedelijke specificaties van de HMD Pulse 2-serie. Hij bestaat weer uit drie telefoons, die op het eerste gezicht veel weg hebben van hun voorgangers.

De eerste HMD Pulse Pro van vorig jaar

De instapper krijgt een 6,67 inch-lcd-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Dat gold ook al voor de eerste Pulse. Ook is er weer 4GB werkgeheugen aanwezig en 64 of 128GB opslag. Zelfs de 13 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-selfielens lijken identiek. De enige vernieuwing zien we onder de motorkap. De Pulse 2 draait op een iets snellere Unisoc T7200-chip.

De Pulse 2 Plus is grotendeels dezelfde telefoon, maar heeft een 50 megapixel-hoofdcamera voor scherpere foto’s. Ook is er 6GB werkgeheugen aanwezig, waardoor multitasken iets soepeler zou moeten verlopen.

Pro-model heeft snellere chip, soepeler scherm

De specificaties van het ’topmodel’, de HMD Pulse 2 Pro, zijn uiteraard het best. Zo beschikt hij over een nieuwere Unisoc T7250-chip en biedt het 6,7 inch-lcd-scherm een ververssnelheid van 120Hz voor soepelere beelden. Er komen varianten met 6GB of 8GB werkgeheugen en maximaal 256GB opslag.

Naast de 50 megapixel-hoofdcamera en een dieptesensor heeft de Pro ook een macrolens voor close-ups én een 50 megapixel-selfiecamera. De accu laadt op met 20 watt.

Alle HMD Pulse 2-telefoons draaien op Android 15. Wanneer ze precies uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. De HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro hadden adviesprijzen van respectievelijk 139, 159 en 179 euro.

