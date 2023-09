Nokia-smartphonemaker HMD komt met eigen telefoons

HMD, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones, gaat ook onder zijn eigen naam telefoons uitbrengen. Dat laat een topman weten op LinkedIn.

HMD gaat eigen smartphones uitbrengen

Het Finse HMD Global kennen we van de Nokia Android-smartphones, die nu een aantal jaren worden uitgebracht. Topman Jean-Francois Baril laat op LinkedIn weten dat het bedrijf ook van plan is om ‘eigen’ toestellen te maken. Die worden onder de naam van HMD uitgebracht.

Ze bestaan straks naast de huidige Nokia-telefoons, al weten we niet wanneer we de eerste HMD-smartphone kunnen verwachten. Dat kan nog wel even duren, aangezien het bedrijf nog tot in 2026 beschikt over de Nokia-licentie, zo schrijft Nokiamob. Als het contract is verlopen, kan het zijn dat Nokia kiest om zijn merknaam aan een andere smartphonefabrikant te licenseren. Hier is echter nog niets over bekend.

Verder is het onduidelijk wat voor toestellen HMD gaat maken. Momenteel brengt het bedrijf voornamelijk betaalbare Nokia-telefoons uit, die zich bovendien richten op duurzaamheid. Zo zijn de Nokia G22 en G42 makkelijk te repareren, waardoor gebruikers zelf het scherm, de accu of usb-c-poort kunnen vervangen.

Nokia G42 en G22

Begin juli is de Nokia G42 in Nederland uitgebracht. De telefoon, die 249 euro kost, onderscheidt zich zoals gezegd door de repareerbaarheid. HMD verkoopt in samenwerking met het bekende iFixit vervangende onderdelen voor de smartphone. Een nieuw scherm kost bijvoorbeeld 49,95 euro en voor een nieuwe batterij ben je 24,95 euro kwijt. Dat is goedkoper dan wanneer je je telefoon laat repareren.

Op deze manier kunnen gebruikers langer met de telefoon doen. De specificaties van de Nokia G42 en G22 zijn daarentegen niet erg indrukwekkend. Zo hebben de toestellen een 6,5 inch-scherm met een lage hd-resolutie, langzamere processors en beperkte camera’s. De Nokia-telefoons draaien wel op een schone versie van Android en krijgen twee grote versie-upgrades.

