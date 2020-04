Hockey.nl Standenmotor: hockeynieuws en meer op je Android-telefoon

Om op je Android-telefoon op de hoogte te blijven van het laatste Hockeynieuws kun je nu terecht bij de officiele hockey.nl Standenmotor app. Naast nieuws vindt je hier ook de KNHB standenmotor en de live scores van de Rabo Hoofdklasse. Ook bevat de app de BDO Fluit Toolkit voor scheidsrechters.



In de app vindt het programma, de standen en uitslagen van de gehele hockeycompetitie. Voor het laatste nieuws van Oranje, de Rabo Hoofdklasse en andere divisies kun je hier ook terecht. Alle Nederlandse hockeyverenigingen zijn ook te vinden. Zo kun je onder meer het adres, het telefoonnummer en het clubtenue opzoeken. Je favoriete teams zijn ook op te slaan in een favorietenlijst zodat je hun gegevens snel tot je beschikking hebt. Ook kun je in de app aangeven wat je eigen team is.

De scheidsrechters toolkit bevat onder meer een stopwatch, scorebord en kaartenregistratie. Zo heb je alles bij de hand als je een wedstrijd moet fluiten. De Hockey.nl Standenmotor is gratis te downloaden in de Android Market. Je hebt minimaal Android 2.1 nodig om de app te kunnen draaien.

Downloaden via Android Market: hockey.nl Standenmotor (gratis)