Hoe lang doe jij met je smartphone? (Poll)

Koop jij ieder jaar een nieuwe smartphone, of vind je het prima om met een ouder toestel rond te lopen? Wij zijn benieuwd naar hoe lang mensen met hun telefoon doen, dus breng vooral je stem uit in onze poll!

Poll: hoe lang doe jij met je smartphone?

Een nieuwe smartphone kopen is leuk, maar ook duur. Alhoewel er de laatste jaren (gelukkig) steeds meer betaalbare toestellen bij komen, zijn ze nog steeds niet goedkoop. Voor een beetje smartphone ben je zo 200 euro kwijt, maar toptoestellen beginnen bijvoorbeeld pas bij 500 of 600 euro.

Omdat niet iedereen zomaar een paar honderd euro heeft liggen om een nieuwe telefoon te kopen, schreef Android Planet-redacteur Mike laatst een artikel over hoe je langer met je smartphone kunt doen. De meest makkelijke manier van besparen op je telefoon, is immers door je toestel gewoon wat langer te gebruiken.

Wij zijn dan ook benieuwd: hoeveel jaar doe jij (ongeveer) met je smartphone? Je kunt je stem uitbrengen in de poll die hier beneden staat.

Besparen met Android Planet

De hele maand november staat Android Planet in het teken van geld besparen. De dure decembermaand staat immers voor de deur en geld in je zak houden is nooit verkeerd.

We hebben bijvoorbeeld de beste apps om koopjes mee te scoren op een rijtje gezet, maar geven ook tips om je telefoonrekening laag te houden. Waar wil jij deze maand over lezen? Laat je suggesties vooral in de reacties achter.

