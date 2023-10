Beter updatebeleid: reden om langer met je smartphone te doen?

Elk jaar een nieuwe, wanneer ‘ie stuk gaat koop ik een nieuwe, als m’n abonnement verloopt kies ik wel een ander… Het zijn zo maar wat antwoorden van mensen als de vraag wordt gesteld hoe lang ze met hun smartphone doen. Maar wat jij?

Hoe lang houd jij het uit met een smartphone?

Een smartphone is voor iedereen anders in gebruik. De een gebruikt ‘m simpel om een appje te sturen of een email te checken, een ander zit hele dagen te scrollen door social media of te gamen en weer een ander gebruikt ‘m om foto’s en video’s te maken of andere content te creëren.

Fijn natuurlijk dat je keuze hebt uit honderden modellen met elk hun min- en pluspunten. Ga je op zoek naar een nieuwe telefoon, dan kun je op allerlei punten letten waaronder de hardware, het uiterlijk, software, camera’s of bijvoorbeeld de accucapaciteit of unieke functies.

Androidtoestellen stonden nooit bekend om hun goede updatebeleid, maar de afgelopen jaren is dat gelukkig wel steeds belangrijker geworden voor fabrikanten. Google, de ontwikkelaar van Android, is nu het beste jongetje van de klas. Onlangs zijn namelijk de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro gepresenteerd, die maar liefst zeven jaar updates krijgen. Daarbij gaat het om OS-updates, beveiligingspatches en software-updates die allerlei nieuwe functies naar de toestellen brengen.

Verschillende andere fabrikanten bieden bijvoorbeeld vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates, maar er zijn ook nog steeds partijen die slechts twee OS-versies uitrollen en dan is het klaar. Benieuwd naar het updatebeleid van andere producenten check dan ons uitgebreide achtergrondartikel waarin we daar van alles over uitleggen.

De Pixel 8 (Pro) is een stuk duurder dan zijn voorganger en dat zou zo maar eens te maken kunnen hebben met het langere updatebeleid. Een team van mensen moet namelijk ook updates ontwikkelen voor toestellen van dan jaren oud en dat kost eenmaal mankracht en dus geld.

Stel dat je dit jaar nog zo’n toestel van Google koopt, dan kun je er qua software-updates dus mee doen tot en met 2030. Wij vragen ons simpelweg af of een goed updatebeleid een reden kan zijn voor jou om een specifieke telefoon uit te zoeken?

Het is natuurlijk superfijn dat je zo lang aan de slag kunt met nieuwe Androidversies en functies, maar hardware verouderd snel, apps worden zwaarder en groter en andere innovaties die aankomende jaren echt wel verschijnen moet je dan ook missen.

Wij zijn benieuwd waarvoor jij je telefoon precies gebruikt en hoe lang je normaliter gezien doet met een smartphone. Wat zijn jouw redenen om voor een specifiek model te kiezen en hoe belangrijk is het updatebeleid voor jouw keuze? Laat dat – en wat je nog meer kwijt wil – even weten in de comments onder dit artikel!

