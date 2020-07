Zonder dat je het doorhebt, kan je smartphone je gezondheid op ingrijpende manieren beïnvloeden. Dit zijn de vijf belangrijkste gezondheidsrisico’s.

Hoe smartphones je gezondheid beïnvloeden

De smartphone zoals we hem nu kennen bestaat nog niet zo lang. Pas in 2008 werd het eerste toestel met Android geïntroduceerd. Sindsdien heeft de smartphone een enorme rol in onze levens gekregen. We dragen het toestel de hele dag met ons mee, zelfs de slaapkamer of het toilet in. We grijpen de hele dag naar het apparaat om berichtjes te lezen en te versturen, sociale media te bekijken en andere apps te gebruiken.

Onze lichamen zijn helemaal niet gewend hieraan. Dat heeft gevolgen. Dit zijn de belangrijkste manieren waarop smartphones je gezondheid mogelijk negatief beïnvloeden.

1. Je kunt je minder goed concentreren

Met een smartphone is het veel lastiger om je te concentreren. Dat wordt in tal van studies aangetoond, bijvoorbeeld een studie (2018) van de University of Alabama en de University of Arkansas, waarin mensen werden bestudeerd bij het volgen van een les en vervolgens vragen moesten beantwoorden over die les. De concentratie wordt door een smartphone dermate verstoort, dat de les de secundaire taak wordt en de telefoon de primaire taak.

Uit een studie (2017) van The University of Texas blijkt dat onze cognitieve capaciteit al significant minder is als onze smartphone alleen al in handbereik is. Mensen moesten in dit onderzoek tests uitvoeren op een computer waar hun volledige concentratie voor nodig was. Ze moesten hun smartphone of in hun zak, tas, op de tafel of in een andere kamer leggen. Mensen die hun telefoon in een andere kamer legden, konden zich beduidend beter concentreren.

2. Je slaapt slechter

Je smartphone beïnvloedt op verschillende manieren je slaap. Allereerst via het blauwe licht dat je toestel uitstraalt. Blauw licht signaleert naar je hersenen dat het overdag is en je dus wakker moet zijn. Daardoor wordt minder melatonine aangemaakt waardoor je slechter slaapt. Daarom is er de afgelopen jaren veel werk gemaakt om smartphones in de late uurtjes automatisch minder blauw licht te laten uitstralen.

Maar dat is niet de enige manier waarop smartphones jouw slaap beïnvloeden. Smartphones zorgen constant voor prikkels. Als jij tot vlak voor je gaat slapen je hersenen laat prikkelen, dan is het veel lastiger om daarna goede rust te vinden. Dat betekent dat je mogelijk minder makkelijk in slaap valt, minder lang slaapt en dat de kwaliteit van je slaap minder is.

Heb je ‘s nachts je telefoon aan staan en word je gewekt door meldingen? Dat zorgt volgens een onderzoek niet enkel voor minder slaap, maar ook voor gezondheidsproblemen zoals overgewicht.

3. Je houding is verkeerd

Als je de hele dag door op je smartphone kijkt, houd je het toestel natuurlijk niet recht voor je gezicht. Daardoor zitten we massaal teveel met ons hoofd naar voren. Dat betekent dat onze nekspieren meer worden belast en dat kan voor chronische klachten zorgen.

Er zijn meerdere manieren waarop je smartphonegebruik kan zorgen voor pijntjes. Daar zijn al een hoop verschillende namen voor. Denk aan de Selfie-elleboog, de tabletnek of de smartphoneduim. Niet enkel je houding is daarbij belangrijk, maar ook hoe vaak je een bepaalde beweging maakt

4. Je ogen gaan mogelijk achteruit

Het blauwe licht van je smartphone kan niet enkel je slaap beïnvloeden, maar kan mogelijk ook een negatief effect hebben op de gezondheid van je ogen. Uit onderzoek van the University of Toledo blijkt dat de gloed van schermen de groei van ‘giftige moleculen’ bevordert met maculadegeneratie als gevolg. Wel belangrijk om te weten dat er bij dit onderzoek geen mensenogen zijn getest.

Bekender is Computer Vision Syndrome, wat je kunt ontwikkelen door slechte lichtomstandigheden, te weinig knipperen met je ogen waardoor ze uitdrogen en niet genoeg afstand nemen van het scherm. Klachten kunnen bestaan uit wazig zicht en hoofdpijn.

5. Je herinnert je minder

In de tijd voor smartphones was het veel normaler om dingen te onthouden. Denk bijvoorbeeld aan telefoonnummers. Inmiddels hebben we alle nummers die we ooit nodig hebben opgeslagen op onze smartphone. Daarnaast kunnen we makkelijk alles opzoeken: Google is altijd in handbereik. We hebben geen reden meer om dingen te onthouden en dat heeft een effect op ons totale geheugen.

Een andere interessante bijkomstigheid is het effect dat foto’s maken op ons geheugen heeft. Met onze smartphone leggen we bijvoorbeeld alle momenten van onze kinderen vast, om dat voor altijd te kunnen bewaren. Daardoor zijn we minder in het moment en letten we dus minder goed op, waardoor we ook minder goed de herinnering van dat moment vasthouden.

Wat doe je er tegen?

Een manier om al deze potentiële problemen tegen te gaan is om je smartphone minder te gebruiken. In deze gids geven we je tips over hoe je jouw smartphone minder gebruikt. Lees ook deze praktische tips om je smartphonegebruik gezonder te maken. Lees ook alle artikelen in het maandthema gezondheid.