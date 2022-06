Geluid uit: hoe werkt ruisonderdrukking eigenlijk?

Zet de ruisonderdrukking van je koptelefoon of oordoppen aan en plotseling valt (bijna) al je omgevingsgeluid weg. Het lijkt magisch, maar dat is het niet. Zo werkt ruisonderdrukking.

Hoe werkt ruisonderdrukking?

Of je het nou ruisonderdrukking of noise cancelling noemt, het principe is hetzelfde. Vrijwel alle goede koptelefoons en oordoppen van tegenwoordig hebben een functie om omgevingsgeluid te onderdrukken. Dat is fijn, want hierdoor is het zelfs in rumoerige omgevingen mogelijk om je te concentreren.

Er zijn twee soorten ruisonderdrukking: actief en passief. Laatstgenoemde mag je vrij letterlijk nemen, want hiermee wordt bedoeld dat het (isolatie)materiaal van je koptelefoon of oordoppen geluid buitenhoudt.

Veel interessanter is actieve ruisonderdrukking, of active noise cancelling (ANC) in het Engels. Deze vorm van demping is actief omdat er een kleine microfoon aan de buitenkant van de oorschelp/ het oordopje zit. Deze luistert mee en maakt een inschatting van het omgevingsgeluid. Deze analyse is nodig om een tegengesteld geluid te maken, het zogeheten ‘antigeluid’.

Geluid spiegelen

Dat zit zo. Geluid bestaat uit golven, met hoge (pieken) en lage (dalen) tonen. Het begrip antigeluid kun je daarom vrij letterlijk opvatten, want dit geluid is een gespiegelde versie van het omgevingsgeluid. Zijn er veel geluidspieken in jouw omgeving? Dan spiegelt het antigeluid deze door juist geluidsdalen te produceren, en vice versa.

Zodra het antigeluid klaar is, zet de slimme geluidschip in je koptelefoon of oordopjes deze door. Vervolgens wordt het tegendraadse geluid afgespeeld met het liedje of podcast die je momenteel luistert. Het antigeluid slaat het omgevingsgeluid plat en zorgt ervoor dat laatstgenoemde wordt ‘geannuleerd’.

Waarom ruisonderdrukking niet altijd werkt

Actieve ruisonderdrukking werkt heel aardig, maar niet perfect. Dit komt vooral omdat omgevingsgeluid zo moeilijk te voorspellen is. De geluidschip in je koptelefoon of oordopjes kan natuurlijk niet voorspellen welk geluid eraan zit te komen, en loopt per definitie dus altijd achter de feiten aan.

Active noise cancelling werkt het beste wanneer het omgevingsgeluid constant is. Denk aan het gebrom van je computerventilator of de housemuziek (met lage tonen) van de buurman. De techniek werkt veel minder goed bij het dempen van onregelmatige, hoge tonen. Een schreeuwend buurmeisje of een ballad ligt dus grotendeels buiten de mogelijkheden.

Ruisonderdrukkende koptelefoons en oordopjes zijn er in alle soorten en maten. De kwaliteit van de functie loopt dan ook sterk uiteen. De ene geluidschip is bijvoorbeeld beter in het analyseren van omgevingsgeluid dan de ander. Ook de kwaliteit van het voorspellende algoritme speelt een rol. Verder hebben sommige headsets meerdere microfoon aan de buitenkant waardoor het omgevingsgeluid beter gemeten wordt.

Meer over ruisonderdrukking

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon met noise cancelling? Onze redactie lest aan de lopende band nieuwe headsets en in onderstaand artikel hebben we de beste exemplaren op een rij gezet. Ook hebben we een test gemaakt met daarin de beste oordopjes met noise cancelling.

