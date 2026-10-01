Ook dit bekende merk gaat prijzen van smartphones verhogen

Na Samsung heeft ook Huawei bekendgemaakt dat hun klanten dieper in de buidel moeten tasten bij de aanschaf van een nieuwe telefoon. Dit is wat een topman van het Chinese bedrijf daarover te zeggen heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stijgingen in alle prijsklassen

Begin april schreven we al over de onvermijdelijke prijsstijgingen van nieuwe telefoons, met name van toestellen onder de 200 dollar. Daarnaast moeten high-end telefoons er tegenwoordig aan geloven. Zo las je vanochtend nog op onze site dat Samsung de prijzen van Galaxy S26-telefoons stilletjes heeft verhoogd. Ook van Google en Apple is bekend dat de adviesprijzen recent alleen maar gestegen zijn.

Nu weten we ook van Huawei dat er prijsverhogingen aan zitten te komen. Dat heeft Richard Yu, hoofd van de consumententak van de Chinese fabrikant, aangegeven bij de lancering van de Mate 90-serie. Volgens de topman is deze impopulaire maatregel nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten voor geheugen en onderdelen.

Goedkopere toestellen het hardst getroffen

Net zoals in ons artikel over prijsstijgingen van eerder dit jaar, noemt Huawei betaalbare smartphones specifiek als het type telefoon dat het meest last zal krijgen van hogere verkoopprijzen. Dat komt omdat Yu het heeft over ‘extra kosten van ongeveer 200 dollar per smartphone’ om stijgende productiekosten op te vangen.

In een recent rapport van Counterpoint Research staat bovendien dat de verwachting is dat de stijgende kosten voor onderdelen tegen 2030 een aanzienlijk deel van de markt voor telefoons onder de 200 dollar zullen wegvagen. Concreet wordt een getal van 230 miljoen minder verkochte exemplaren genoemd, wat neerkomt op een daling ongeveer 40 procent ten opzichte van 2025.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Profiteert Huawei van duurdere budgettelefoon?

De zeer waarschijnlijke prijsstijgingen van budgettelefoons en de mogelijk teruglopende productie van deze ‘instap-smartphones’ kan volgens Yu als gevolg hebben dat sommige consumenten gaan uitwijken naar producten uit het midden- en topsegment, de zogenaamde middenklassers en high-end smartphones.

Dat zou Huawei niet slecht uitkomen, aangezien dit merk zich vooral richt op premium producten. Daar is de eerder genoemde Mate 90-serie een goed voorbeeld van. Een speciale editie daarvan gaat bijna 3000 dollar kosten. Ook de Mate X6 uit 2025 (die gewoon in ons land te koop is) is bijzonder duur, met een prijskaartje van 1999 euro bij lancering.