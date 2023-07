De gevolgen van de Hollywood-stakingen voor jouw streamingdiensten

Het rommelt in Hollywood. Niet alleen schrijvers, maar ook acteurs staken en dat heeft gevolgen voor je favoriete series op Netflix, HBO Max en meer. Dit moet je weten over deze Hollywood-stakingen.

Hollywood-stakingen en streamingdiensten: dit moet je weten

In Hollywood staat de productie van veel series en films compleet stil. Dat komt doordat verschillende partijen betere werkomstandigheden en een hoger loon eisen. Dat begon anderhalve maand geleden met scriptschrijvers en sinds een week zijn ook acteurs aan het staken.

Waarom staken schrijvers en acteurs?

Allereerst wordt er door zowel schrijvers als acteurs gevraagd om meer loon. Dat heeft allemaal te maken met ‘residuals’. Als een serie een film op dvd, blu-ray of televisie een groot succes bleek, zagen schrijvers en acteurs daar wat van terug. Bij series en films op streamingdiensten is dat nauwelijks het geval.

Is een serie niet succesvol genoeg, dan wordt die tegenwoordig zonder pardon van de streamingdienst gehaald. Vervolgens krijgen makers er helemaal niets meer voor.

De aflevering Joan is Awful van Black Mirror (seizoen 6, aflevering 1), draait om kunstmatige intelligentie in series van streamingdiensten.

Daarnaast is er nu veel kritiek op de opkomende rol van kunstmatige intelligentie. Dat is zowel voor schrijvers als acteurs een beangstigende nieuwe factor. Streamingdiensten denken kunstmatige intelligentie in te kunnen zetten voor het maken van scripts, zodat ze scriptschrijvers minder hoeven te betalen.

Ook wordt tegenwoordig steeds vaker de gelijkenis van acteurs opgeslagen, zodat ze later zonder loon via kunstmatige intelligentie in een serie of film gestopt kunnen worden.

Je favoriete series en films komen later

De stakingen vinden zich alleen in de Verenigde Staten plaats. Het resultaat is dat de productie van veel Amerikaanse series en films is vertraagd. Denk aan populaire Netflix-shows zoals Stranger Things en Emily in Paris, en HBO-hits zoals The Last of Us en Euphoria. Maar ook series zoals Yellowjackets, Severance en Andor staan op pauze. Je zult dus extra lang moeten wachten op nieuwe seizoenen van je favoriete series. Ook bioscoopfilms lopen vertraging op.

Je merkt er nog niet direct iets van. Series en films worden namelijk veel eerder opgenomen, waarna er een flinke periode na naproductie overheen gaat. Dan worden onder andere special effects toegevoegd. Dat betekent dat series en films die voor dit jaar zijn gepland, waarschijnlijk grotendeels gewoon zullen verschijnen.

Het is nu vooral spannend hoe lang deze stakingen gaan duren. Vooralsnog lijkt er weinig beweging in te zitten. De kans is daarom groot dat we in 2024 de effecten duidelijk gaan merken met een mager aanbod, mogelijk kortere seizoenen en meer realitytelevisie.

Wat moeten we nu kijken?

Hoewel veel populaire series uit de Verenigde Staten komen, moet je niet vergeten dat er ook een hele hoop series en films elders worden gemaakt. Denk alleen al aan de hoeveelheid realityseries die je via Videoland of NLZiet kunt kijken.

Daarnaast is het Verenigd Koninkrijk een dankbare bron van goede dramaseries en kijken we steeds meer producties uit Zuid-Korea. Dus terwijl schrijvers en acteurs in Hollywood strijden om betere rechten, hoef jij je echt niet te vervelen.

