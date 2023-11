Dit is de Honor 100 (Pro): sneller, mooier en met speciale chips

Smartphonefabrikant Honor komt met twee smartphones: de Honor 100 en 100 Pro. De telefoons hebben interessante functies en zelfs een primeur op chipgebied. Lees er hier alles over.

Honor 100: debuut voor Snapdragon 7 Gen 3

De Honor 100-serie is aangekondigd en bestaat uit twee toestellen: de 100 en 100 Pro. De smartphones verschillen flink in specificaties, maar laden beiden met 100 Watt op. Daarnaast heeft Honor de toestellen uitgerust met een nieuwe C1-chip, die voor de beste verbinding met het mobiele netwerk moet zorgen.

Die C1 is overigens niet de enige nieuwe chip die Honor in de 100 heeft gestopt. De Honor 100 is namelijk de eerste Android-smartphone met de nieuwe Snapdragon 7 Gen 3-chip. Deze middenklasser-processor is vooral grafisch verbeterd, maar ook minder zware apps zullen een stukje vlotter draaien.

Verder heeft de Honor 100 een amoled-scherm van 6,7 inch met een uitsnede voor de 50 megapixel-selfiecamera. Achterop vind je twee lenzen: een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 12 megapixel. Een telelens ontbreekt helaas.

De batterij van de smartphone heeft een grootte van 5000 mAh, er is keuze tussen 12 of 16 gigabyte aan werkgeheugen en 256 of 512GB aan opslagruimte. De Honor 100 is verkrijgbaar in het zwart, zilver, blauw en paars en is momenteel enkel in China verkrijgbaar voor omgerekend 320 euro.

Honor 100 Pro: middenklasser met topchip

De Honor 100 Pro is rijker uitgerust dan zijn kleine broertje. Fysiek is de smartphone een stukje groter met een scherm van 6,78 inch en ook binnenin vinden we een krachtigere processor: de Snapdragon 8 Gen 2. Deze chip was tot kortgeleden de snelste processor van Qualcomm en daarnaast is ‘ie erg energiezuinig.

In combinatie met de batterij van 5000 mAh haal je daarom gemakkelijk het einde van de dag. Laden kan tot wel 66 Watt draadloos en ook omgekeerd andere apparaten draadloos opladenis mogelijk. Verder is ook hier 12 of 16GB aan werkgeheugen beschikbaar en tot een terabyte aan opslagruimte.

De Honor 100 Pro is wel uitgerust met een telelens, waarmee je inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Het is onduidelijk tot hoever de telefoon optisch kan zoomen. Deze heeft een resolutie van 32 megapixel en is voorzien van optische beeldstabilisatie. Ook de Honor 100 Pro is er in zwart, zilver, blauw en paars en begint in China bij 440 euro.

Of en wanneer de Honor 100-serie naar Nederland komt is niet bekend. De Honor 90-serie kwamen eerder dit jaar naar ons land. Houd Android Planet in de gaten om als eerst te weten wanneer de Honor 100 en 100 Pro hier verschijnen.

