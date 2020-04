Honor, het submerk van Huawei, komt met een nieuwe budgetsmartphone. De nieuwe Honor 20e beschikt over een driedubbele camera achterop en Google-diensten.

Honor 20e officieel aangekondigd

De Honor 20e lijkt erg op de Honor 20 Lite, een budgettelefoon die ongeveer een jaar geleden werd uitgebracht. Het toestel beschikt over veel dezelfde specificaties, maar is wel een stukje goedkoper. Het toestel wordt – ondanks het handelsverbod van Huawei – geleverd met Google-apps en -diensten, waardoor je gewoon de beschikking hebt over de Play Store en apps als Gmail, Google Maps, YouTube en Google Keep.

Wel draait de Honor 20e op het oudere Android 9.0 (Pie), waarbij het onduidelijk is of en wanneer een update naar Android 10 komt. Ook heeft de smartphone een 6,21 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De randen rondom het display zijn dun, al zit bovenin wel een kleine notch voor de selfiecamera. Ontgrendelen gaat via de vingerafdrukscanner achterop of aanwezige Face Unlock-functie.

De Honor 20e onderscheidt zich vooral door de driedubbele camera achterop. Het gaat om een primaire camera van 24 megapixel, die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s, terwijl de groothoeklens handig is voor bijvoorbeeld landschapsfotografie. De 20e heeft ook een functie die ervoor zorgt dat je ‘s avonds bij weinig licht betere foto’s maakt.

Onder de motorkap zit een Kirin 710F-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte, wat in deze prijsklasse prima is. Ook aanwezig is een 3400 mAh-accu, al is het wel jammer dat opladen via een verouderde micro-usb-aansluiting gaat. Verder ontbreekt snelladen: opladen gaat met de meegeleverde oplader met maximaal 10 Watt. Daardoor duurt het eventjes voordat de smartphone helemaal vol zit.

Honor 20e prijs en release

De Honor 20e heeft een adviesprijs van 179 euro, maar is bij de officiële webshop van Honor tijdelijk goedkoper. Tot en met 4 mei kost de telefoon 149 euro. Het toestel komt in twee kleuren: zwart en blauw.

