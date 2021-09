Honor komt terug: Europese verkoop Honor 50 gaat in oktober van start

Honor, de voormalige smartphone-dochter van het beruchte Huawei, gaat in oktober weer smartphones met Google-diensten verkopen op de Europese markt. Dat begint met de komst van de Honor 50.

Honor 50 trapt Europese terugkeer af in oktober

Honor-smartphones komen inclusief Google-diensten terug naar Europa. Dat meldt de Duitse blog Winfuture. Vroeger viel Honor onder het Chinese Huawei. Huawei wordt ervan verdacht te spioneren voor de Chinese overheid. Vanwege de spionage-beschuldigingen mag het bedrijf niet langer handelen met Amerikaanse merken, waaronder Google.

Hierdoor kregen Honor-smartphones geen toegang meer tot Google-diensten, zoals de Play Store. Een Android-smartphone zonder toegang tot die appwinkel is alles behalve prettig in gebruik. Hierdoor werd de aankoop van een Honor- of Huawei-smartphone sterk afgeraden door reviewers en techliefhebbers. De verkoopcijfers daalden enorm.

Honor is sinds een tijdje zelfstandig en dus heeft de fabrikant praktisch gezien niets meer met Huawei te maken. Daarom krijgen Honor-toestellen na jaren weer toegang tot Google-diensten. Het bedrijf zag dit als een mooie kans om een gloednieuw toestel naar Europa te brengen: de Honor 50.

Honor 50 heeft 120Hz-scherm en 108 megapixel-camera

De Honor 50 is in China al even verkrijgbaar. Het toestel is daar in drie verschillende versies te koop: de Honor 50 Pro, Honor 50 en de Honor 50 SE. Alle drie de smartphones hebben 5G-ondersteuning. De ‘normale’ Honor 50 is bevestigd voor de Europese markt. Of we ook de andere twee modellen gaan zien, moeten we nog even afwachten.

Honor 50 Pro, Honor 50 en Honor 50 SE

De Honor 50 heeft een 6,57 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Het toestel heeft een Snapdragon 778G-chip onder de motorkap. Dit is niet de snelste processor op de markt, maar de chip is zeker snel genoeg voor een soepele smartphone-ervaring.

Op de achterkant van het toestel vinden we een 108 megapixel-camera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens en een 2 megapixel-dieptesensor. Ook fijn: het toestel laadt op met een snelheid van 66 Watt. Hierdoor hoef je nooit lang te wachten op een volle accu.

Ook naar Nederland?

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of de Honor 50 ook naar Nederland komt. Wij denken van wel, aangezien Honor in het verleden ook op Nederlandse bodem haar smartphones verkocht.

