Dit wil je zien: dit merk komt met magnetisch scherm voor telefoon

Honor introduceert naar verluidt een magnetisch scherm voor op de achterkant van de Honor 600-serie. Een gimmick of is het echt nuttig?

Scherm op de achterkant

Een klein display op de achterkant van een smartphone is niet nieuw. Denk aan de Nothing Phone (4a) Pro met zijn glyph, al is dat slechts een beperkt scherm. Volgens de Chinese lekker Fixed Focus Digital kan het allemaal een stuk geavanceerder.

Die plaatste onlangs een bericht op Weibo waarin te lezen valt dat Honor een magnetisch scherm op de achterkant van de 600-serie heeft geplaatst. Als dit klopt, dan kun je dit magnetisch accessoire wellicht straks bestellen bij de Honor 600 en Honor 600 Pro.

Dit verandert hoe we selfies maken

Toekomstige gebruikers kunnen het ronde schermpje aan de achterkant van hun smartphone bevestigen, bijvoorbeeld als afstandsbediening voor de camera of als hulpje bij het maken van selfies. Dat zit zo.

Normaal maak je selfies met de voorcamera. Die is eigenlijk bijna altijd inferieur als het gaat om megapixels en sensoren. Ook de nachtmodus en zoom zijn vaak veel beter op de camera’s aan de achterkant. Daarom is het handig als je met die camera’s selfies kunt maken, terwijl je op het kleine schermpje ziet wat de camera ziet en hoe jij eruitziet.

Gaat klikken niet veel kosten?

In een eerdere post op Weibo vermeldde de tipgevers al dat je het schermpje eenvoudig op een telefoon kunt klikken en er weer afhaalt. Dat is nog niet alles, want de gadget schijnt niet heel duur te worden. Prijzen worden niet genoemd, maar het klinkt hoopvol voor iedereen die gek is op gadgets, maar niet de hoofdprijs wil betalen. De vraag is alleen óf en wanneer het schermpje uitkomt in Europa.

De prijzen voor de telefoons zelf zijn inmiddels wel bekend. De Honor 600 is momenteel voor 500 tot 550 euro bij de bekende Nederlandse webwinkels te koop. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 256GB of 512GB opslag. De Honor 600 Pro is een stuk duurder. Die kost zo’n 800 euro en heeft standaard 12GB RAM en 512GB opslag.

Wat vind jij van zo’n magnetisch schermpje voor achter op je mobiel? En kun je nog leuke toepassingen bedenken die we niet genoemd hebben? Laat van je horen in de reacties.