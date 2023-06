Europese lancering Honor 90-serie vindt 6 juli plaats

We hoeven er niet al te lang meer op te wachten. De Honor 90-serie wordt namelijk op 6 juli officieel gepresenteerd voor de Europese markt. De fabrikant heeft uitnodigingen de deur uit gedaan voor een grootse onthulling in hartje Parijs.

Honor 90: Europese lancering is op 6 juli

De Honor 90 en 90 Pro werden eind mei wereldkundig gemaakt, maar alleen voor thuisland China. Wanneer en of we de toestellen ook zouden gaan zien in Europa was nog de vraag, tot nu. Honor heeft namelijk een groot evenement aangekondigd in Parijs. Op 6 juli komen we daar alles te weten over welke varianten we hier gaan zien en natuurlijk wat de Europese adviesprijzen precies zijn. Al met al genoeg om naar uit te kijken en Android Planet doet uiteraard verslag van alle onthullingen.

Meer over de Honor 90-serie

Omdat de toestellen al eerder zijn gepresenteerd, weten we grotendeels wat we kunnen verwachten. Zo is het reguliere model uitgerust met een kleurrijk amoledscherm van 6,7 inch wat soepel aanvoelt dankzij de hoge 120Hz-ververssnelheid. De krachtbron is de Snapdragon 7 Gen 1-chip, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Het toestel is te verkrijgen in meerdere kleuren, alhoewel het natuurlijk afwachten is welke er hier op de markt komen.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat relatief rap met maximaal 66 Watt. Er is een enkele 50 megapixel-frontcamera aanwezig en op de achterkant vind je drie camera’s. De primaire variant schiet plaatjes van maximaal 200 megapixel. Ook een groothoeklens en dieptesensor zijn aanwezig. Het toestel draait op Android 13 en daar overheen ligt de eigen MagicOS-schil.

Dan is er ook nog de Honor 90 Pro, die twee frontcamera’s heeft waaronder een dieptesensor voor de perfecte portretfoto. De hoofdcamera op de achterzijde is hetzelfde als bij de normale Honor 90. Optisch zoomen is ook mogelijk dankzij een telelensje en foto’s in een wijdere hoek maak je met de groothoeklens. De batterij van 5000 mAh laad je op met maximaal 90 Watt en dat gaat dus een stukje vlotter. Tot slot is er nog de snellere processor in het Pro-model. Deze Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip werd veelal gebruikt in de vlaggenschepen van vorig jaar en biedt kracht voor elke taak.

