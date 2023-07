Officieel: Honor 90 en 90 Lite komen naar Nederland vanaf 299 euro

Honor kondigt aan dat zijn nieuwste smartphones naar Nederland komen. Het gaat om de Honor 90 en Honor 90 Lite met prima specificaties en aantrekkelijke prijskaartjes. We vertellen je alles over de telefoons.

Honor 90 (Lite) vanaf 299 in Nederland

Op het Honor Summer Launch Event in Parijs heeft de smartphonefabrikant aangekondigd dat er twee nieuwe Honor-toestellen naar Nederland komen en Android Planet is erbij. Het gaat om de Honor 90 met een prijs van 549 euro en de Honor 90 Lite, die 299 euro kost. De eerste was een aantal maanden geleden al gelanceerd in China, samen met de Honor 90 Pro. Laatstgenoemde verschijnt niet in ons land.

Flinke specificaties-upgrade voor de Honor 90

De Honor 90 is de opvolger van de Honor 80. De nieuwe smartphone draait op een Snapdragon 7 Gen 1-chip, die we op meerdere middenklasse-smartphones tegenkomen. Deze processor is krachtig genoeg voor dagelijkse taken en games, ondersteunt 5G-connectiviteit en is energiezuinig. De Honor 90 heeft 8 of 12GB aan werkgeheugen en 256 of 512GB aan opslagruimte.

Het amoled-scherm is 6,7 inch groot en heeft een ververssnelheid van 120Hz. Daarmee zijn kleuren helder en ogen animaties soepel. Ook is de resolutie net iets hoger dan bij zijn voorganger. In het scherm is een uitsnede voor de selfiecamera van 50 megapixel. Achterop de smartphone zijn drie lenzen te vinden: een 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een dieptesensor.

De Honor 90 heeft een batterij van 5000 mAh waarmee je gemakkelijk de dag doorkomt. Deze laadt op met een snelheid van 66 Watt. Binnen 20 minuten is de Honor 90 dan weer half opgeladen. De Honor 90 verschijnt in vier kleuren, namelijk silver, blauw, zwart en groen.

Honor 90 Lite

De Honor 90 Lite is – zoals de naam doet vermoeden – een minder krachtige versie van de Honor 90. De smartphone heeft een langzamere MediaTek-chip, komt enkel met 8GB aan werkgeheugen en heeft 256GB aan opslagruimte. Het 6,7 inch-scherm is geen amoled, maar lcd en heeft een maximale ververssnelheid van 90Hz. Het display heeft een full-hd-resolutie.

De Honor 90 heeft ook drie cameralenzen aan de achterkant, waaronder een 100 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en macrocamera. De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel. Met de batterij van 4500 mAh moet je een goede dag met je batterij kunnen, maar hij laadt met maximaal 22,5 Watt op. De Honor 90 Lite verschijnt in het blauw, zilver en zwart.

Meer aankondigingen

Naast de twee smartphones is er ook een tablet van Honor getoond. Het gaat om de Honor Pad X9. Met een 11,5 inch-amoled-scherm is de tablet meer dan geschikt voor het kijken van films, lezen van e-books en spelen van games. Met 120Hz en een 2K-resolutie oogt het beeld soepel en haarscherp. Er zijn zes speakers aan boord die een surround sound simuleren, verwerkt in een metalen behuizing.

De tablet wordt aangedreven door een Snapdragon 685-chip en heeft 4GB aan werkgeheugen. Er is tot 128GB aan opslagruimte voor het opslaan van foto’s en video’s. De batterij heeft een grootte van 7250 mAh. Daarmee kijk je uren ongestoord films en series. De Honor Pad X9 heeft een vanafprijs van 249 euro en verschijnt enkel in het grijs.

Software, prijs en beschikbaarheid

Alle drie de aangekondigde Honor-producten draaien op Android 13 en zijn voorzien van de MagicOS-schil van Honor. Daarmee werken de toestellen ook naadloos met elkaar samen. Honor biedt twee jaar aan software updates en drie jaar aan beveiligingsupdates.

De apparaten zijn direct verkrijgbaar. De Honor 90 Lite met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte kost 299 euro, de Honor 90 in 8/256GB-variant kost 549 euro en het 12/512GB-model gaat voor 599 euro over de toonbank. De Honor Pad X9 heeft een prijskaartje van 249 euro.

