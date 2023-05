Honor 90 en 90 Pro officieel: met nieuwe hardware en camera’s

Smartphonefabrikant Honor lanceert ongeveer een half jaar na haar vorige generatie de nieuwe Honor 90 en 90 Pro in China. De smartphones hebben snelle chips, scherpe camera’s en verschijnen later officieel buiten China. Lees hier alles over de nieuwe toestellen.

Flinke upgrades voor Honor 90

De meest betaalbare smartphone van de twee is de Honor 90. Het is de opvolger van de Honor 80 die eind 2022 door de fabrikant werd gepresenteerd. De nieuwe Honor 90 is ten opzicht van zijn voorganger flink verbeterd. Zo draait hij op de nieuwe Snapdragon 7 Gen 1-chip en zijn er opties voor meer werkgeheugen, namelijk 12 of 16GB.

Het 6,7-inch-amoled-scherm heeft een hogere resolutie gekregen. Waar de voorganger een full-hd-scherm had (2400 bij 1080 pixels) heeft de Honor 90 een display van 2664 bij 1200 pixels. Ook heeft ‘ie 120 Hz. In het scherm is de selfiecamera verwerkt met 50 megapixels en achterop heeft de hoofdcamera nu een resolutie van 200 megapixel. Net als zijn grotere broertje. Ook is er een groothoeklens en dieptesensor aanwezig.

De batterij van de Honor 90 heeft een capaciteit van 5000 mAh, wat 200 mAh groter is dan die van zijn voorganger. De 90 laadt op met maximaal 66 Watt. In de praktijk moet je dan binnen 20 minuten je telefoon halfvol hebben geladen.

Honor 90 Pro camera-update

De Honor 90 Pro is de duurdere smartphone met overwegend betere specificaties. Toch is ‘ie minder veranderd ten opzichte van zijn voorganger, de Honor 80 Pro. Zo draait de 90 Pro op dezelfde Snapdragon 8 Plus Gen 1 en lijkt Honor ook gebruikt te maken van hetzelfde 6,78-inch-amoled-scherm. Wel is hiervan de maximale helderheid flink gestegen naar 1600 nits. Het scherm heeft overigens ook een ververssnelheid van 120Hz, wat voor soepel animaties zorgt.

Er zijn wederom twee selfiecamera’s op het Pro-model te vinden. Deze vind je in een pilvormige uitsparing in het scherm. Op de achterkant vind je ook een 200 megapixel-hoofdcamera en dezelfde groothoeklens als op de Honor 90. De 90 Pro is nu wel voor het eerst uit gerust met telelens. Deze heeft een resolutie van 32 megapixel.

Ook de batterij van de Honor 90 Pro gaat van 4800 naar 5000 mAh en kan tot maximaal 90 Watt opladen. Er is verder keuze uit 12 of 16GB aan werkgeheugen en 256 of 512GB aan opslagruimte.

Software, prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones draaien op de nieuwste versie van Google’s mobiele software, namelijk Android 13. Ze verschijnen beide in het wit, blauw, zwart en groen. Omgerekend heeft de Honor 90 een vanafprijs van 330 euro en de Honor 90 Pro van 435 euro.

Honor verkoopt de smartphone momenteel enkel in China. Later verschijnt de smartphone op andere markten. Of ‘ie in Nederland zal verschijnen, is nog niet bekend. Wellicht zul je hem dan via grijze import in huis moeten halen.

