Honor kondigt Magic 5-serie officieel aan, vouwbare Magic Vs ook naar Europa

Honor heeft de Magic 5-serie officieel aangekondigd. Die bestaat uit drie smartphones in verschillende prijsklassen. Daarnaast brengt het Chinese bedrijf zijn vouwbare Honor Magic Vs nu ook naar Europa.

Honor Magic 5-serie officieel

Op de telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona heeft Honor de Magic 5-serie officieel aangekondigd. Die bestaat uit drie verschillende smartphones: de Magic 5, de Magic 5 Lite en de Magic 5 Pro. Ze komen sowieso naar Europa, maar of en wanneer je ze ook in Nederland kunt kopen is nog niet helemaal duidelijk.

De Honor Magic 5 Pro is uiteraard het topmodel met de beste specificaties en een adviesprijs van 1199 euro. Hij heeft een groot 6,8 inch-oled-scherm met gebogen randen en een resolutie van 2848 bij 1312 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz voor soepele beelden en de maximale helderheid is 1800 nits. Daardoor moet je het display ook in de felle zon goed af kunnen lezen.

De Magic 5 Pro draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de snelste processor van dit moment, die we kennen van smartphones als de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Xiaomi 13 Pro. Honor stopt daar minimaal 12GB RAM en 256GB opslagruimte bij.

Grote accu

De accu heeft met 5100 mAh net wat meer capaciteit dan de meeste concurrenten. Je laadt hem 66 watt behoorlijk rap op, al haalt de Xiaomi 13 Pro maar liefst 120 Watt. Draadloos accusap tanken is ook mogelijk met een maximale snelheid van 50 Watt.

Opvallend is de pilvormige uitsnede in het scherm. Daarin zit naast de 12 megapixel-selfiecamera ook een ‘Time of Flight’-sensor die de diepte inschat. Dat moet voor mooiere zelfportretten zorgen. Op de achterkant treffen we nog eens drie lenzen aan, die allemaal een resolutie van 50 megapixel hebben. Naast de hoofdcamera gaat het om een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telelens waarmee je 3,5 keer kunt inzoomen.

Honor 5: iets minder, voor iets minder geld

Vind je de prijs van de Pro wat al te gortig? Dan kun je voor 899 euro ook de ‘gewone’ Honor 5 kiezen. Die heeft dezelfde snelle processor, maar een iets kleiner 6,73 inch-oled-scherm met een resolutie van 2688 bij 1044 pixels. De accu heeft wederom een capaciteit van 5100 mAh en is op te laden met 66 Watt. De mogelijkheid om draadloos op te laden ontbreekt bij dit toestel.

Ook de normale Honor 5 heeft drie lenzen op de achterkant: een 54 megapixel-hoofdcamera, een 50 megapixel-groothoeklens en een telelens van 32 megapixel. De camera’s zijn wat minder goed dan die van de Honor 5 Pro. Zo kun je met de telelens slechts 2,5 keer inzoomen. Ook ontbreekt de Time of Flight-sensor op de voorkant. Het gaatje voor de selfiecamera is daardoor wel een stuk kleiner.

Honor 5 Lite: het budgetmodel

Dan is er nog de Honor 5 Lite, die met een adviesprijs van 369 euro beduidend goedkoper is dan zijn grote broers. Toch krijg je ook bij dit toestel een 6,67 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. De processor is wel een stuk trager. Het gaat om een Snapdragon 695. Daar kun je prima mee appen en mailen, maar zware games vloeiend draaien is een stuk lastiger.

De accucapaciteit bedraagt weer 5100 mAh, maar je laadt de batterij met 40 Watt iets trager op. Ook ontbreekt de telelens op dit toestel. Je krijgt wel een 64 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. De derde camera is een nogal overbodige macrocamera for close-ups. Door de lage resolutie van 2 megapixel heb je daar weinig aan.

Vouwbare Honor Magic Vs ook naar Europa

Naast de lancering van de Magic 5 Pro Series maakte Honor ook officieel bekend dat de Honor Vs naar Europa komt. Dat is een vouwbare smartphone die het bedrijf in november 2022 al in China uitbracht. Het toestel gaat in Europa 1599 euro kosten en moet concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Het is wederom onduidelijk of je hem straks ook in Nederland kunt kopen.

De Honor Vs draait op een Snapdragon 8 Plus Gen 1, de snelste chip van vorig jaar. Honor stopt daar 12GB RAM en 256GB opslag bij. Het scherm aan de buitenkant meet 6,45 inch, heeft 2560 bij 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepel scrollen. Als je de telefoon openvouwt heb je een compacte tablet van 7,9 inch in je handen. Het scherm aan de binnenkant heeft een resolutie van 2272 bij 1984 pixels en helaas een wat lagere verversingssnelheid van 90Hz.

De accu heeft wel een hogere capaciteit dan die van de Galaxy Z Fold 4: 5000 tegen 4400 mAh. Opladen gaat met 66 Watt ook een stuk sneller. Er zitten vier camera’s op de Honor Vs: naast de 54 megapixel-hoofdcamera schiet je wijdere plaatjes met de 50 megapixel-groothoeklens en zoom je 3x in met de 8 megapixel-telelens. Selfies hebben een resolutie van 16 megapixel.

