‘Honor Magic 8 Pro wordt koning van de nacht met deze camera’s’

Honor heeft met de Magic 8 Pro en Magic 8 Lite twee interessante toestelllen uitgebracht. Vooral die eerste is de moeite waard vanwege zijn ambities om de beste kiekjes te schieten in het donker.

Camerageweld van Honor Magic 8 Pro

Zoals wel vaker heeft Honor ingezet op cameraprestaties, met dit keer de focus op het vastleggen van beelden in situaties met weinig licht. Dat doet de Honor Magic 8 Pro met een ultra-nacht hoofdcamera met een resolutie van 50 megapixel, aangevuld door een groothoeklens van eveneens 50 megapixel.

De grote ster is echter de telelens. Die biedt een grote sensor en maar liefst 200 megapixel. Je zoomt er 3,7x optisch mee in, maar de hoge resolutie maakt van zoomen tot 10x waarschijnlijk nog steeds een prettige exercitie. We zijn benieuwd of de camera’s inderdaad hun mannetje staan in de duisternis.

Snelle chipset en trucje voor gamers

Ook als je foto’s maken met je smartphone niet zo belangrijk vindt, heeft de Magic 8 Pro genoeg in huis om het warm van te krijgen. Te beginnen met de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Je kunt die razendsnelle processor kennen van de OnePlus 15.

Gamers zitten ook gebakken, want de Honor heeft een ingebouwde technologie om een spel dat loopt op 60fps en 850p op te krikken naar 120fps en 1080p. Het idee is dat je soepelere animaties hebt en spelelementen sneller laden, waardoor je eerder kunt reageren.

Overige ingrediënten ook aanwezig

Wat het scherm betreft, krijgt de nieuwste high-ender van Honor een 6,71-inch-oled-scherm. Dit display heeft een adaptieve ververssnelheid van 1 tot 120 Hz en een piekhelderheid van 6000 nits. Verwacht dus één van de felste displays tot nu toe.

Met de batterij in de Honor Magic 8 Pro is ook niks mis, al is die met 6270 mAh wel kleiner dan in de Chinese variant van het toestel (7200 mAh). Waarom dat zo is, lees je in dit artikel. Opladen kan tot 100 watt met een kabel en tot maar liefst 80 watt draadloos.

Honor belooft voor de Magic 8 Pro zeven nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingspatches. Daarmee matcht het bedrijf het updatebeleid van concurrenten Google en Samsung.

Lanceringsdatum en prijs

Honor heeft bevestigd dat de Magic 8 Pro naar Europa komt, maar wanneer is nog niet bekend. Zowel de datum 12 januari als 15 januari circuleren, dus echt lang zal het niet meer duren. Je kunt de 12GB+512GB-versie wel al pre-orderen voor 1299 euro. Daarmee is het prijskaartje hetzelfde als bij z’n voorganger (de Magic 7 Pro) tijdens zijn lancering in januari 2025.

Zodra de telefoon ook in ons land te koop is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

