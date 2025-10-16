Honor lanceert Magic 8 (Pro) met AI-knop, grote accu en snelle chip

Honor heeft zijn Magic 8 en Magic 8 Pro officieel gelanceerd in China. Het gaat om high-end smartphones met de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Ze hebben ook een AI-knop en flinke batterijen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honor Magic 8 en 8 Pro officieel gepresenteerd

In thuisland China zijn de Honor Magic 8 en Magic 8 Pro officieel uit de doeken gedaan. Het Pro-model beschikt over een 6,71 inch-oled-scherm met een resolutie van 2808 bij 1256 pixels. De verversingssnelheid ligt uiteraard op 120Hz voor soepele beelden en de piekhelderheid bedraagt maar liefst 6000 nits. Daarmee is het één van de felste displays tot nu toe.

Het toestel draait op een bliksemsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, is 8,4 millimeter dik en weegt 219 gram. In Chinese modellen zit een enorme accu van 7200 mAh, maar de Europese variant moet het met een batterij van ‘slechts’ 6270 mAh doen. Dat heeft vermoedelijk te maken met Europese regelgeving. Opladen gaat zowel bedraad (100 watt) als draadloos (80 watt) lekker snel.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en wordt aangevuld door een groothoeklens van eveneens 50 megapixel én een erg goede telelens. Die biedt een grote sensor en maar liefst 200 megapixel. Je zoomt er 3,7x optisch mee in, maar dankzij de hoge resolutie zien foto’s er tot 10x zoom waarschijnlijk nog prima uit.

De Honor Magic 8 Pro draait op MagicOS 10 (dat uiteraard gebaseerd is op Android) en heeft een speciale AI-knop. Daar roep je Honors ‘Yoyo’-assistent mee op, al kun je er ook een andere functie aan toewijzen.

Honor heeft bevestigd dat de Magic 8 Pro naar Europa komt, maar wanneer en wat hij precies gaat kosten weten we nog niet. De Magic 7 Pro had een stevige adviesprijs van 1299 euro. Inmiddels koop je hem voor € 759,-.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honor Magic 8 is kleiner en heeft mindere camera’s

De normale Magic 8 draait op dezelfde processor, maar heeft een iets kleiner 6,58 inch-scherm. Ook zijn de camera’s minder goed. Zo heeft de telelens en lagere resolutie van 64 megapixel en gebruikt de 50 megapixel-hoofdcamera een kleinere sensor. De groothoeklens lijkt gelijk.

Opvallend genoeg krijgen Europese modellen van de Magic 8 een grotere accu dan de Pro: 7000 mAh. Opladen gaat met 90 watt nog steeds lekker rap. Draadloos is dat weer 80 watt. De AI-knip en Yoyo-assistent zijn ook gewoon van de partij.

Honor belooft voor de Magic 8 en 8 Pro zeven nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingspatches. Daarmee is het updatebeleid gelijk aan dat van Google en Samsung.

Wil je het direct weten als Honor de Magic 8 (Pro) officieel naar Europa brengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app.