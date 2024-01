Flinterdunne Honor Magic V2 nu in Europa, maar met kanttekening

De Honor Magic V2-vouwtelefoon is nu ook wereldwijd verkrijgbaar. Het toestel is ontzettend dun voor een foldable en uitgerust met indrukwekkende specificaties, maar je kunt hem niet zo makkelijk zelf kopen.

Honor Magic V2 officieel in Europa verkrijgbaar

Honor bracht halverwege 2023 de Magic V2 uit: een opvallend dunne smartphone voor het foldable-segment. Nu is het opvouwbare toestel ook buiten China verkrijgbaar, inclusief Europa. De smartphone is met een prijskaartje van 1999,90 euro niet goedkoop, maar nu wel een stuk makkelijker te koop voor Nederlanders.

Toch is het niet zo simpel, want Honor is niet officieel actief in Nederland. Dat betekent dat de Honor Magic V2 niet via de Honor-webshop hier te koop is. Je bent als Nederlander daarom afhankelijk van derden die de smartphone via grijze import het land binnenhalen.

Een voorbeeld hiervan is Belsimpel, die dat deed met de voorganger van de Magic V2: de Honor Magic Vs. De V2 is daar echter nog niet te koop. Je kunt natuurlijk ook zelf een tripje naar Duitsland maken en het toestel aanschaffen bij een officiële verkoper.

De indrukwekkende specificaties van de Honor Magic V2

Haal je de Honor via grijze import in huis, dan staat je een indrukwekkend toestel te wachten. De smartphone draait namelijk op de Snapdragon 8 Gen 2-chip, die in juli 2023 de snelste van het moment was. Wat de V2 het meest doet opvallen, is natuurlijk de dikte van de schermen.

De Honor Magic V2 is, met een dichtgevouwen dikte van 9,9 millimeter, een stuk dunner dan concurrerende smartphones zoals de Samsung Galaxy Fold 5 (13,4 mm), Google Pixel Fold (12,1 mm) en zelfs de OnePlus Open (11,7 mm). En in dat smalle formaat past nog steeds een grote 5000 mAh-batterij.

Verder heeft de Honor Magic V2 een schermgrootte van 7,92 inch open en 6,43 inch gesloten. Beide schermen hebben een oled-paneel met een hoge resolutie en een ververssnelheid van 120Hz. Achterop de smartphone vind je een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 20 megapixel-telelens. De selfiecamera’s hebben een resolutie van 16 megapixel.

Ten slot laadt de Magic V2 op met 66 Watt, heeft ‘ie 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. Het toestel draait op Android 13 met de MagicOS-schil, heeft een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en komt in twee kleuren: paars en zwart. Vanaf 2 februari gaan de eerste Europese toestellen de deur uit.

