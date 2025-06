‘Dunste en lichtste vouwtelefoon ter wereld verschijnt binnenkort’

De presentatie van de Honor Magic V5 vindt plaats op 2 juli. Dat heeft het Chinese bedrijf bekendgemaakt. Het vouwbare toestel zou nog dunner zijn dan de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honor Magic V5 presentatie op 2 juli

Samsung lanceert de Galaxy Z Fold 7 waarschijnlijk op 9 juli. Het toestel wordt met ongeveer 9 millimeter een stuk slanker dan de Fold 6, maar lijkt de titel van dunste vouwbare smartphone op zijn buik te kunnen schrijven.

Honor kondigt namelijk aan dat de presentatie van zijn Magic V5 een week eerder, op 2 juli plaatsvindt. Het bedrijf noemt geen getallen, maar belooft dat het gaat om de dunste en lichtste vouwbare smartphone ter wereld. Zijn voorganger, de Honor Magic V3, is 9,3 millimeter dik en weegt 230 gram. De V5 (Honor slaat de 4 over omdat dat een ongeluksgetal is in China) zou dus weer flink op dieet zijn gezet.

De ook al erg dunne Honor Magic V3

Volgens geruchten krijgt de Honor Magic V5 een 6,45 inch-scherm aan de buitenkant en een 8 inch-display als je ‘m openvouwt. Dat is ongeveer net zo groot als bij de V3. Verder levert een Snapdragon 8 Elite-chip meer dan voldoende rekenkracht. Met 6100 mAh zou de accu bovendien gigantisch zijn en ook nog eens relatief snel opladen voor een foldable: 66 watt.

Voor fotografen heeft Honor eveneens goed nieuws. Eén van de camera’s zou een nieuwe 200 megapixel-telelens zijn om een flink stuk mee in te kunnen zoomen. Daarnaast mag je een 50 megapixel-hoofdcamera verwachten en een groothoeklens voor wijdere plaatjes.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release in Nederland aannemelijk

De presentatie van de Honor Magic V5 vindt dus plaats op 2 juli, maar dan ligt hij vermoedelijk niet direct in de Nederlandse winkels. Toch is het wel aannemelijk dat je de vouwtelefoon op termijn gewoon hier kunt kopen.

Dat gold namelijk ook voor de V3. Die had vorig jaar een gepeperde adviesprijs van 1999 euro, maar is inmiddels in prijs gedaald. Je haalt hem in huis vanaf € 1.369,-.

Lees het laatste nieuws: