Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Bekijk actie

‘Honors droomtelefoon voor videomakers wordt werkelijkheid’

Tim Ligterink
Tim Ligterink
10 december 2025, 11:03
2 min leestijd
‘Honors droomtelefoon voor videomakers wordt werkelijkheid’

De Honor Robot Phone begon als AI-geintje, maar lijkt een daadwerkelijk product te worden. Dit is wat we van de opvallende telefoon verwachten.

Lees verder na de advertentie.

‘Honor Robot Phone verschijnt in 2026’

Volgens een Chinese bron gaat Honor volgend jaar haar opvallende Robot Phone daadwerkelijk produceren. Het concept van de telefoon begon eerder dit jaar begon als AI-grapje, maar wordt langzamerhand steeds tastbaarder.

De Robot Phone van Honor valt op vanwege de heuse camera met stabilizer die uit de achterkant van de telefoon komt. Daarmee doet de cameramodule denken aan die van een drone of de populaire DJI Osmo Pocket. Dankzij de motortjes in het ontwerp, kan de lens zichzelf ook stabiliseren en bewegen.

Introducing the HONOR ROBOT PHONE

Dat laatste is ook nodig voor de Robot-doeleinden van de Robot Phone. Honor presenteert de Robot Phone als een AI-vriendje die naar je luistert, met je meekijkt en uitdrukkingen kan tonen. In de eerste teaser bewoog de camera dan ook als een soort Pixar-personage die zich bewust was van de omgeving.

Volgens de Chinese bron gaat Honor volgend jaar dus met de productie aan de slag. Het ontwikkelen van de hardware zal voor Honor geen probleem zou moeten zijn. Een prototype van de Robot Phone werd immers al in China te zien. De grote uitdaging zal hem zitten in de AI-toepassingen die Honor voor ogen heeft, zoals het vermaken van je kinderen, empathie tonen en je helpen met het uitkiezen van een goede outfit.

Presentatie van Robot Phone vindt plaats op MWC 2026

Wanneer de Robot Phone precies in de verkoop gaat, is nog niet bekend. Volgens de AI-teaser mogen we hem in ieder geval verwachten op het Mobile World Congress van 2026 in Barcelona. Dat is een grote jaarlijkse beurs rondom mobiele technologie.

Of het dan weer om het prototype gaat of dat de telefoon tegen die tijd al volledig is ontwikkeld, is afwachten. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of Honor de telefoon überhaupt in Europa uitbrengt, of alleen in thuisland China.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Smart Pikachu op Weibo (Chinees)
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Honor

Bekijk ook

Honor lanceert Magic 8 (Pro) met AI-knop, grote accu en snelle chip

Honor lanceert Magic 8 (Pro) met AI-knop, grote accu en snelle chip

16 oktober 2025

Opvouwbare (en peperdure) Honor Magic V5 verschijnt in Nederland

Opvouwbare (en peperdure) Honor Magic V5 verschijnt in Nederland

28 augustus 2025

‘Dunste en lichtste vouwtelefoon ter wereld verschijnt binnenkort’

‘Dunste en lichtste vouwtelefoon ter wereld verschijnt binnenkort’

19 juni 2025

Dit is de Honor 400 (Pro): zes jaar updates en 200 megapixels

Dit is de Honor 400 (Pro): zes jaar updates en 200 megapixels

23 mei 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren