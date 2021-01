Honor werkt aan nieuwe smartphones en die krijgen naar verluidt een Android-versie met toegang tot Google-software. Sinds 2019 mocht Honor geen toestellen met Google-goedkeuring uitbrengen vanwege een politiek handelsconflict. Honor was namelijk van Huawei, maar heeft sinds kort een nieuwe eigenaar.

Weer Honor smartphones met Google-software?

Huawei staat sinds mei 2019 op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid en mag sindsdien geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven, inclusief Google. De handelsrestricties gelden ook voor dochterbedrijven. Honor was één van die bedrijven. In de afgelopen anderhalf jaar brachten Huawei en Honor smartphones uit zonder Google-software (GMS) en met het zelfontwikkelde HMS.

De toestellen draaien weliswaar op Android 10, maar missen de Google Play Store, kunnen geen Google-apps draaien en Huawei/Honor kan of wil geen Android 11-update garanderen. Omdat de verkoopcijfers flink daalden, verkocht Huawei Honor in november aan een nieuwe Chinese eigenaar.

Die nieuwe eigenaar staat niet op de Amerikaanse zwarte lijst. Honor mag daarom weer met Google samenwerken om de gecertificeerde Android-software op nieuwe smartphones te installeren, meldt het Russische Kommersant. Deze bron heeft het doorgaans bij het rechte eind. Als Honor inderdaad weer ‘normale’ Android-toestellen mag uitbrengen, kan het beter concurreren met andere merken.

Honor V40 5G zonder Google-certificaat

De eerste nieuwe smartphone wordt de Honor V40 5G, maar die is nog ontwikkeld onder de Huawei-vlag. Het toestel lijkt daarom een Android-versie zonder GMS en met HMS te draaien. De Honor V40 5G is een high-end smartphone die op 22 januari officieel gepresenteerd wordt en in China omgerekend zeshonderd euro gaat kosten. Het is nog niet duidelijk of het toestel later naar Nederland komt.

Want hoewel duidelijk is dat Honor zich weer groots op Azië gaat richten, is het nog onbekend wat de fabrikant in Europa wil doen. Onder Huawei was het merk in veel Europese landen – inclusief Nederland – actief met een eigen webwinkel en samenwerkingen met providers en (web)winkels. Dat is nu nauwelijks meer het geval.

Onduidelijkheid over Europese plannen

Concurrerende merken als Xiaomi, Oppo en Realme hebben geprofiteerd van de val van Huawei en Honor. De grote vraag is of Honor gaat proberen zijn marktaandeel te heroveren of dat de nieuwe eigenaren besluiten om Europa (vooralsnog) te negeren.

Naar verwachting zal hier in de komende weken meer duidelijkheid over komen, als Honor zijn nieuwe smartphones aankondigt.

