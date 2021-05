Honor-smartphones krijgen weer toegang tot Google-apps en -diensten

Honor was een submerk van Huawei en werd eind 2020 van de hand gedaan. Een slimme keuze zo blijkt, want aankomende smartphones van het bedrijf beschikken weer over Google Play Services.

Lees verder na de advertentie.

Google Play Services bij Honor: weer aanwezig

De aankomende Honor 50 wordt voorzien van het volledige Google Play Services-systeem. Dat heeft de Duitse tak van het merk bekendgemaakt via Twitter. De tweet is inmiddels verwijderd, maar onder andere Android Authority heeft hiervan een screenshot gemaakt. Op de vraag of het aankomende toestel voorzien is van Google-diensten antwoordde het bedrijf bevestigend.

Dat betekent dus dat Honor weer gebruik mag maken van de volledige versie van Android op smartphones en tablets. Het bleek dus een goede keuze van Huawei om dat submerk eind 2020 van de hand te doen. Door Honor te verkopen, kon dat bedrijf weer om de tafel met Amerikaanse fabrikanten, waaronder Google, om samenwerkingen weer op de rails te krijgen.

Ongeveer twee jaar geleden werd Huawei een handelsverbod opgelegd, wat ook gevolgen had voor Honor. Daardoor mocht het merk geen gebruik meer maken van diensten van allerlei Amerikaanse fabrikanten. Zo is het onder andere niet mogelijk om de volledige versie van Android te instaleren op smartphones en tablets. Recente Huawei-toestellen beschikken daardoor niet over apps als YouTube, de Play Store, Gmail of Chrome.

Honor op de Nederlandse markt

Of dat betekent dat alle aankomende Honor-toestellen voorzien zullen worden van het volledige Google-pakket is nog de vraag. Wat dit betekent voor Honor op de Nederlandse markt is eveneens onbekend. Smartphones van het merk zijn hier en daar nog te koop, maar daarbij gaat het om oudere toestellen.

Android Planet heeft de vraag uitstaan bij Honor of het bedrijf plannen heeft om zich ook weer op de Nederlandse markt te richten. Zodra we hierover antwoord hebben, voorzien we dit artikel van een update.

Vind jij het fijn nieuws dat toestellen van de fabrikant weer voorzien worden van alle Google-apps en -diensten en zie jij het merk graag terugkomen op onze markt? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Lees meer nieuws over Honor: