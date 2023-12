HTC: we blijven ook in 2024 smartphones maken

Wie bang is dat HTC zich terugtrekt uit de smartphonemarkt kan gerust zijn: ook in 2024 brengt de Taiwanese fabrikant één of twee nieuwe toestellen uit. Die zullen echter niet in het high-end segment vallen.

HTC brengt ook in toekomst smartphones uit

Lezers van 30 jaar of ouder kunnen zich de gloriedagen van HTC waarschijnlijk nog wel herinneren. In april 2014 verscheen de legendarische HTC One M8, wat ons betreft nog altijd één van de mooiste smartphones aller tijden. In onze review van dat toestel gaven we hem destijds een welverdiende 9.

Vrij snel daarna kwam de klad erin en inmiddels speelt het bedrijf nauwelijks een rol van betekenis meer. Toch brengt HTC ook in 2024 weer één of twee nieuwe telefoons uit. Dat schrijft de website Gizmochina na recente uitspraken van Huang Zhaoying, hoofd marketing van HTC.

Voor je al te enthousiast wordt: het gaat niet om high-end smartphones die de concurrentie aangaan met Samsung of OnePlus. HTC kiest voor de midrange route en zal toestellen lanceren met Snapdragon 7-chips. Die zijn behoorlijk rap, maar vooral als je veel gamet wel merkbaar langzamer dan de Snapdragon 8 Gen 3 uit bijvoorbeeld de OnePlus 12.

De HTC One M8 uit 2014

Volgens Huang Zhaoying wil HTC smartphones maken die gericht zijn op hun basisfunctie: communicatie. Daarvoor zijn midrange toestellen tegenwoordig inderdaad snel zat. Toch is de ware reden vermoedelijk anders: het relatief kleine HTC kan in het high-end segment niet langer opboksen tegen grotere bedrijven. Die kunnen veel meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling.

Wanneer HTC zijn nieuwe smartphones lanceert, is overigens nog niet duidelijk. Ook verdere details over deze telefoons ontbreken op dit moment.

Huidige topper: de HTC U23 Pro

Dit jaar keerde HTC na een lange afwezigheid terug op de Nederlandse markt met de HTC U23 Pro. Die beschikt over een 6,7 inch-oled-scherm, een Snapdragon 7 Gen 1-chip en een 108 megapixel-hoofdcamera. Wel zit er een vrij dikke ‘kin’ onder het display. De 4600 mAh-accu laadt met 30 Watt ook minder snel op dan veel Aziatische concurrenten.

Bovendien had de U23 Pro een forse adviesprijs van 569 euro. Inmiddels haal je hem voor € 464,- in huis.

