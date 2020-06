‘HTC keert terug met Desire 20 Pro: dit zijn de eerste specs’

HTC brengt nog sporadisch nieuwe Android-telefoons uit, maar zou van plan zijn om binnenkort een nieuw en betaalbaar toestel te lanceren. Het zou gaan om de Desire 20 Pro, waarvan de eerste specificaties (en beelden) zijn gelekt.

‘HTC Desire 20 Pro specs gelekt’

De HTC Desire 20 Pro is verschenen op de Google Play Console, waar vaker onaangekondigde smartphones op worden ontdekt. De telefoon werd opgemerkt door website MySmartPrice en lijkt over bescheiden specificaties te beschikken. Zo wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 665-chip, die bijvoorbeeld ook zit in de Motorola Moto G8 Power, Moto G8 Plus en Nokia 5.3.

Verder zou de Desire 20 Pro een scherm krijgen van 6,4 of 6,5 inch, met full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels en gaatje voor de selfiecamera. Ook krijgt de telefoon naar verluidt een vingerafdrukscanner achterop en 6GB aan werkgeheugen.

Verder is er nog weinig over de nieuwe HTC-telefoon bekend. Wel wordt de Desire 20 Pro de eerste smartphone van het bedrijf die standaard op Android 10 draait. Dat is opvallend, want Android 10 is al sinds september 2019 beschikbaar en momenteel werkt Google alweer hard aan de volgende versie: Android 11.

Meer over HTC

Het is al langere tijd behoorlijk stil rondom HTC. Het bedrijf brengt nog maar nauwelijks nieuwe smartphones uit en heeft het ook financieel moeilijk. De fabrikant kwam vorig jaar wel met een vernieuwde Wildfire-reeks, maar de smartphones in deze serie werden niet door HTC zelf gemaakt. Het Indiase merk InOne Smart Technology betaalde licentiegeld aan HTC om de naam te mogen gebruiken.

Bovendien brengt HTC nog weinig software-updates uit voor zijn toestellen. De HTC U11 en U12 Plus, twee high-end telefoons van een tijdje terug, kregen vorig jaar bijvoorbeeld erg laat een update naar Android 9.0 (Pie). Android 10-updates heeft HTC bijna niet uitgebracht: alleen de U11 Life, een Android One-telefoon uit 2017, draait op de meest recente software.