‘Datum bekend: HTC Desire 20 Pro komt op 16 juni’

Op de Taiwanese website van fabrikant HTC is een teaser geplaatst waarop de datum 16 juni wordt genoemd. Daarnaast zien we de contouren van een onbekende smartphone. Op die afbeelding is onder andere een frontcamera te zien in een gaatje in het scherm, geplaatst in de linker bovenhoek. De achterkant is voorzien van een verticale camera-opstelling, maar meer details zien we niet.

Die kenmerken komen overeen met eerder verschenen plaatjes van de aankomende HTC Desire 20 Pro. De fysieke vingerafdrukscanner op de achterkant is niet te zien op de nieuwe teaser. Volgens geruchten zit er een Snapdragon 665-chip onder de motorkap, een bekende processor in het middensegment. Deze chip is ook te vinden in bijvoorbeeld de Nokia 5.3 en Motorola Moto G8 Power.

Andere specs bestaan uit 6GB werkgeheugen en een scherm van 6,4 of 6,5 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Daarnaast zou de vertrouwde koptelefoonaansluiting nog steeds aanwezig zijn op dit toestel. Tot slot komt het toestel op de markt met Android 10.

Is HTC vergane glorie?

In de begindagen van Android was HTC één van de eerste fabrikanten die op de markt kwam met toestellen met Android. Zo kun je denken aan de HTC Dream, de eerste HTC Desire of HTC Hero. Het bedrijf brengt nu nog maar nauwelijks nieuwe smartphones met Android uit en heeft het ook financieel moeilijk. Of we de nieuwe HTC Desire 20 Pro in Nederland en België gaan zien, is vooralsnog dus ook nog de vraag.

