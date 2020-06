HTC heeft na een lange afwezigheid de Desire 20 Pro officieel gepresenteerd voor de Taiwanese markt. Ook komt het bedrijf op de proppen met de HTC U20, voorzien van 5G-ondersteuning.

HTC Desire 20 Pro officieel

Dat HTC zou komen met de Desire 20 Pro was al bekend en nu heeft het bedrijf het toestel officieel gepresenteerd. Het toestel komt vooralsnog alleen uit in Taiwan.

De Desire 20 Pro heeft een scherm van 6,5 inch met een klein gaatje voor de frontcamera. Het toestel weegt 201 gram en komt op de markt in verschillende kleuren. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 665-chip, die ook wordt gebruikt in bijvoorbeeld de Nokia 5.3 en Moto G8 Power van Motorola.

Er is 6GB werkgeheugen aanwezig en de interne opslag van 128GB is makkelijk uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is 5000 mAh groot en snel op te laden via de usb c-poort.

Vier camera’s op achterkant

Aan de achterzijde zijn vier camera’s te vinden, waarbij de primaire camera plaatjes schiet van 48 megapixel. Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens aan boord. De andere twee camera’s worden gebruikt voor macrofotografie en om diepte-informatie op te slaan voor het maken van portretfoto’s.

Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig en een fysieke vingerafdrukscanner vind je op de achterkant. Tot slot levert HTC de Desire 20 Pro met Android 10. Een prijs voor dit toestel is nog niet bekendgemaakt, daarbij is het ook nog de vraag of we de Desire 20 Pro in Europa gaan zien.

Ook HTC U20 5G gepresenteerd

HTC presenteerde ook een tweede toestel in de vorm van de HTC U20 5G. Dat toestel biedt 5G-ondersteuning, wat mogelijk wordt door de Snapdragon 765G-chipset. Die processor vinden we ook in de Motorola Edge, LG Velvet en Nokia 8.3 5G.

Het display meet 6,8 inch en bevat smalle schermranden, behalve aan de onderzijde. De verhouding daarvan is 20 staat tot 9 en ook dit toestel bevat een klein gaatje voor de frontcamera. De accu van 5000 mAh is snel op te laden met maximaal 18 Watt. Er is 8GB RAM aanwezig, bijgestaan door 256GB uitbreidbare opslag.

Een koptelefoonaansluiting is niet aan boord en op de achterkant zijn ook vier camera’s te vinden. Deze hebben dezelfde functionaliteit als bij de Desire 20 Pro. HTC levert de U20 5G met Android 10 en een fysieke vingerafdrukscanner is ook op de achterkant geplaatst.

Niks bekend over Europese lancering

Voor nu zijn beide smartphones gepresenteerd voor thuisland Taiwan. Of HTC de Desire 20 Pro of U20 5G ook naar Europa brengt is nog onbekend. Ook de Taiwanese prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

