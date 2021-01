HTC heeft de Desire 21 Pro 5G officieel gepresenteerd. De midrange smartphone is HTC’s nieuwste poging om marktaandeel te heroveren, maar biedt op papier geen goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het is niet duidelijk of het toestel in Nederland uitkomt.

HTC Desire 21 Pro 5G gepresenteerd

De HTC Desire 21 Pro 5G lekte eerder deze week al uit en is nu officieel aangekondigd in Taiwan. Daar kost het toestel omgerekend 353 euro. Kijkend naar de specificaties van de smartphone is de adviesprijs aan de hoge kant. Ook opvallend is dat HTC de Desire 21 Pro 5G levert met Android 10, terwijl Android 11 al sinds september beschikbaar is. De fabrikant maakt voor zover wij weten geen updatebeleid bekend.

De hardware van de smartphone is gemiddeld tot ondergemiddeld. De Desire 21 Pro 5G heeft een groot 6,7 inch-scherm met 90Hz-verversingssnelheid voor soepeler beeld en gebruikt een gaatje in het display voor de 16 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten vier camera’s voor normale foto’s, groothoekbeelden, macroplaatjes en het meten van de diepte tussen de camera en het object of de persoon.

De Desire 21 Pro 5G draait op een Snapdragon 690-processor, die ook in de OnePlus Nord 10 5G zit. De HTC-smartphone ondersteunt 5G en krijgt stroom van een grote 5000 mAh-accu. Die laadt met 18 Watt op via de usb-c-aansluiting. Het toestel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen.

Nederlandse release nog onzeker

Het is nog niet duidelijk of HTC de Desire 21 Pro in Nederland gaat uitbrengen. HTC heeft al een tijd geen Nederlands perscontact meer om deze vraag te kunnen beantwoorden. De fabrikant lanceert hier sporadisch smartphones, vaak pas maanden nadat ze in Azië zijn geïntroduceerd.

Het meest recente model dat je hier kunt kopen, is de Desire 20 Pro. Die is op moment van schrijven bij één (web)winkel verkrijgbaar. Een losse Desire 20 Pro kost 279 euro.

