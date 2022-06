HTC Desire 22 Pro officieel: midranger richt zich op de metaverse

De HTC Desire 22 Pro is officieel gepresenteerd en blijkt niks meer te zijn dan een toestel met middelmatige specificaties. Met de smartphone richt de Taiwanese fabrikant zich op NFT’s, cryptovaluta en de metaverse.

HTC Desire 22 Pro officieel: toestel voor middensegment

De geruchten waren (helaas) toch niet helemaal waar. HTC komt niet met een high-end toestel, maar met een smartphone voor het middensegment. De specificaties zijn daarom niet al te bijzonder. Zo zien we een lcd-scherm van 6,6 inch met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. Verversen doet het display 120 keer per seconde voor een soepele ervaring.

Er is gekozen voor de Snapdragon 695-chip met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4520 mAh, laadt op met maximaal 18 Watt en ook draadloos opladen is mogelijk. De smartphone is stof- en waterdicht en op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. De primaire lens heeft een resolutie van 64 megapixel. Met de andere camera’s maak je plaatjes in een wijdere hoek of portretfoto’s.

Android 12 en klaar voor de metaverse

Waar HTC wel hoge ogen gooit is de software en verschillende voorgeïnstalleerde apps. De telefoon komt standaard met Android 12 en richt zich op de ‘metaverse’. Zo is de Desire 22 Pro volgens de fabrikant hét toestel als je aan de slag wil met cryptovaluta en NFT’s. Koop je de Desire 22 Pro, dan krijg je ook een exclusieve NFT. Handelen in NFT’s en crypto is ook mogelijk, want er is een door HTC zelf ontwikkelde app aan boord om dat te doen.

Zelf rondwanen in de metaverse doe je ook met de Desire 22 Pro, want de telefoon is geoptimaliseerd om te gebruiken met VR, oftewel virtual reality. Zelf checken wat je daarin allemaal kunt vinden en ontdekken kan via de geïnstalleerde ViVerse-applicatie en de los verkrijgbare Vive Flow VR-headset. Eind 2018 presenteerde het bedrijf nog de HTC Exodus 1, gericht op cryptocurrency-handelaars.

Prijs en beschikbaarheid

De HTC Desire 22 Pro komt sowieso op de markt in thuisland Taiwan. Ook is het toestel te vinden op de site van de fabrikant in het Verenigd Koninkrijk. Daar kun je een pre-order plaatsen voor 399 pond; omgerekend zo’n 460 euro. Combineer je de telefoon met de Vive Flow VR-headset, dan krijg je 15 procent korting op het geheel.