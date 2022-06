Iconische smartphones: iedereen wilde anno 2010 een HTC Desire hebben

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de HTC Desire, dé Android-smartphone die iedereen wilde hebben – in 2010, tenminste.

Groot scherm en goede bouwkwaliteit

De HTC Desire is een smartphone die je je hoogstwaarschijnlijk nog wel herinnert als je een echte Android-fan bent. Het toestel kwam uit in 2010 en was één van de eerste écht populaire Android-smartphones. HTC was destijds de nummer 1 smartphonefabrikant in de ogen van veel mensen – en de HTC Desire weerspiegelde dit met zijn premium ontwerp. Het toestel bestond namelijk uit een combinatie van glas, aluminium en zacht aanvoelend plastic. Begin 2010 was zelfs Apples iPhone nog helemaal van glanzend plastic en ook Samsungs Galaxy S voelde erg goedkoop aan.

Smartphones waren anno 2010 nog erg klein. Het 3,7 inch-scherm van de HTC Desire was aan de grote kant, waardoor het toestel erg populair was onder mensen die veel video’s keken en spelletjes speelden. HTC kondigde het toestel aan met een amoled-scherm, dat mooie kleuren en diepe zwartwaarden had.

De Desire was echter zo populair dat er een tekort aan amoled-schermen ontstond bij HTC. Hierdoor kwam er later ook een versie van het toestel op de markt met een lcd-scherm. Dit scherm oogde scherper, maar de algehele kijkervaring was minder goed.

Opvallend waren de fysieke knoppen onderaan het display. In 2010 ondersteunde Android nog geen softwareknoppen, dus iedere smartphone had een fysieke thuisknop, meerdere fysieke knopjes of capacitieve knoppen in de bezel. De knoppen van de HTC Desire zagen er een beetje rommelig uit. Zo was er een thuisknop, menuknop, trackpad, terugknop en zoekknop – waarmee je direct naar de browser ging.

HTC Sense en Android 2.1

De HTC Desire kwam op de markt met het prehistorische Android 2.1 Eclair en kreeg nog een update naar Android 2.2 Froyo. Daarna was het klaar, dus software-ondersteuning was niet het sterkste punt van de Desire. Wel leuk was HTC Sense, de softwareschil van de fabrikant. Deze stond bekend om zijn uitgebreide 3D-animaties en gedetailleerde app-iconen.

Het ontwerp van HTC Sense werd door de jaren heen langzaam steeds minder kenmerkend. Inmiddels lijkt het grotendeels op het ‘kale’ Android, zoals Google het bedoeld heeft. Toevallig kondigde HTC onlangs nog een nieuwe Desire-smartphone aan: de HTC Desire 22 Pro.

HTC Sense was één van de grootste selling points van HTC-smartphones uit het verleden. Waar Android bij concurrerende smartphones nog merkbaar in de kinderschoenen stond, voelde HTC Sense een stuk volwassener en stabieler.

Teleurstellende camera, zelfs voor die tijd

Helaas zijn we niet alleen maar lovend over deze geliefde klassieker; de camera van de HTC Desire was namelijk niet om over naar huis te schrijven. Met een resolutie van 5 megapixel kon je natuurlijk geen haarscherpe kiekjes verwachten, maar dit was vrij normaal voor 2010. De kleuren en het dynamische bereik lieten echter ook heel wat te wensen over.

Al met al gaat de HTC Desire de geschiedenis in als één van de meest iconische smartphones ooit. Heb jij er vroeger eentje gebruikt? Laat ons vooral even weten wat voor herinneringen je aan het toestel hebt in de reacties onder dit artikel. Lees voor een flinke dosis nostalgie ook vooral nog even onze HTC Desire review uit 2010.

Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Houd de website dan goed in de gaten