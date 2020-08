De HTC Desire 20 Pro is officieel voor Nederland gepresenteerd. Voor een prijs van 279 euro krijg je een toestel met een grote accu, vier camera’s op de achterzijde en fors scherm.

HTC Desire 20 Pro officieel voor Nederland

HTC presenteerde de Desire 20 Pro al in juni, maar over Europese plannen hield het bedrijf zich tot nog toe angstvallig stil. De smartphone is namelijk vanaf nu in Nederland te bestellen. Het toestel wordt binnen enkele weken leverbaar en is alleen te verkrijgen in de kleur zwart. De Nederlandse adviesprijs bedraagt 279 euro.

De HTC Desire 20 Pro heeft een 6,5 inch-scherm met een full hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels). Ook is er een klein gaatje aanwezig waarin de frontcamera is verwerkt. Ruim 90 procent van de voorkant van de Desire 20 Pro bestaat daardoor uit scherm.

Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 665-processor, die we onder andere ook vinden in de Moto G8 Power van Motorola en Nokia 5.3. Er is 128GB uitbreidbaar opslaggeheugen aan boord en 6GB RAM. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en ook beschikt deze nieuwe HTC over snelladen.

Een koptelefoonaansluiting om muziek te luisteren is ook van de partij en op de achterkant is een fysieke vingerafdrukscanner aanwezig. Het toestel wordt geleverd met Android 10, met daaroverheen de eigen HTC-schil.

Vier camera’s op achterkant

Eén van de speerpunten van dit de HTC Desire 20 Pro moeten de vier camera’s op de achterkant zijn=. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel. Tevens is er een groothoeklens aanwezig. Daarmee schiet je 8 megapixel-foto’s in een hoek van 118 graden.

De derde camera is een zogenaamde macrocamera. Daarmee kun je close-ups maken, van bijvoorbeeld een insect of bloemknop. De vierde camera slaat diepte-informatie op, waardoor je een portretfoto maakt. Daarbij staat de persoon of het object scherp op de foto, terwijl de achtergrond vervaagd is. De frontcamera voor de selfies en videogesprekken heeft een resolutie van 25 megapixel.

Prijs en release HTC Desire 20 Pro

De HTC Desire 20 Pro is in Nederland via slechts twee kanalen te koop. Je kunt kiezen om een order te plaatsen via de website van de fabrikant zelf. Daarnaast kun je terecht bij Belsimpel, die het toestel aanbiedt voor 279 euro.

Een release van een HTC-smartphone op onze markt is bijna een unicum te noemen. Waar het merk in de begindagen van Android nog één van de grootste spelers was, lopen de zaken wat betreft smartphones al jaren niet meer goed. Het bedrijf zet zich inmiddels meer in op virtual reality.

Toestellen uitbrengen op de Europese markt doet HTC nagenoeg niet meer. Zo werd de HTC U20 5G in juni gepresenteerd, maar alleen voor de Taiwanese markt. In augustus 2019 zagen we nog de HTC Wildfire X, maar ook die smartphone kwam alleen in het thuisland op de markt.

