Iconische smartphones: is de HTC One uit 2013 de mooiste telefoon ooit?

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. We beginnen met de HTC One: een telefoon met een design dat tot op de dag van vandaag onze tech-hartjes steelt.

2013: het jaar van de HTC One

Het is februari 2013. De smartphonemarkt wordt gedomineerd door Samsung, HTC, Apple, Sony en LG. Samsungs Galaxy S4 is net aangekondigd en gaat als warme broodjes over de toonbank. Apples iPhone 5 is de eerste iPhone ooit met een (iets) groter 4 inch-scherm en LG weet eindelijk een hit te scoren met de Optimus G.

Dan kondigt HTC zijn nieuwe vlaggenschip voor dat jaar aan: de HTC One (M7). Het toestel gooit direct hoge ogen, vooral vanwege zijn opvallende ontwerp. De smartphone is volledig gemaakt van aluminium. De antennes zijn verwerkt in subtiele kunststof lijntjes, maar verder bestaat het toestel praktisch uit een flink blok metaal. Aan de voorkant heeft HTC twee zogenoemde BoomSound-speakers op de telefoon geplaatst. Hierdoor ziet hij er heel anders uit dan de concurrentie.

In 2013 zijn de meeste smartphones nog voornamelijk gemaakt van plastic. Vooral Samsung staat bekend om zijn plastic toestellen. De HTC One is wat dat betreft een welkome afwisseling en komt qua bouwkwaliteit het meest in de buurt bij Apples iPhone, die al jaren een premium design heeft.

Speakers gebruikt als designelement

De speakers van de HTC One worden direct door alle techreviewers bestempeld als beste smartphonespeakers van het moment. Waar de speakers van de meeste telefoons zijn weggewerkt in een paar kleine gaatjes aan de onderkant, heeft de HTC One twee BoomBox-speakers aan de voorkant. Hierdoor is het geluid in stereo en wordt het direct in het gezicht van de gebruiker geblazen. Naast de geweldige geluidskwaliteit zorgen de speakers ook qua uiterlijk voor een opvallend design.

Het prachtige ontwerp zorgt ervoor dat de HTC One veel aandacht krijgt. De eerste beoordelingen van het toestel zijn lovend en al gauw is het de meest succesvolle smartphone van de fabrikant ooit. In de eerste twee maanden verkoopt HTC zo’n vijf miljoen One-toestellen.

HTC Sense: simplistisch, strak en volwassen

De HTC One draait vlak na de aankondiging op Android 4.1.2 Jelly Bean. Hier zie je echter weinig van, want HTC heeft zijn bekende Sense-interface over Android heen gelegd. HTC Sense is ten opzichte van voorgaande jaren een stuk simplistischer geworden op de One. Weg zijn de meeste 3D-animaties en het geheel oogt een stuk volwassener. Dat komt mede door het donkere kleurenpallet.

HTC Sense draait in 2013 ontzettend soepel, iets wat we van andere Android-smartphones uit hetzelfde jaar niet kunnen zeggen. De Samsung Galaxy S4 krijgt destijds een hoop kritiek vanwege zijn haperende TouchWiz-interface en LG’s software zit vol met vervelende bugs.

Al met al noemt men HTC ook wel het ‘Apple van Android’. Dat is niet gek, aangezien we veel karakteristieken van de iPhone terugzien in de HTC One (M7). Ook zijn opvolger, de HTC One (M8), is erg populair. Daarna gaat het helaas bergafwaarts met HTC.

Bestaat HTC anno 2022 eigenlijk nog wel?

In 2022 is de smartphonewereld helemaal veranderd. LG maakt officieel geen smartphones meer en Chinese fabrikanten als Xiaomi en OnePlus domineren de markt. Samsung en Apple staan nog steeds aan de top, maar waar is HTC in hemelsnaam gebleven?

Sinds 2017 is HTC eigenlijk al geen noemenswaardige smartphonefabrikant meer. De destijds nieuwe U-toestellen van het bedrijf waren saai en inspiratieloos. Daarnaast lag de prijs van de toestellen erg hoog. Kwalitatief waren de toestellen prima, maar je moest eigenlijk wel gek zijn om destijds voor een HTC te kiezen – de concurrentie deed het simpelweg een stuk beter.

Inmiddels is het alweer een aantal jaar geleden dat HTC voor het laatst met een high-end smartphone op de proppen kwam. Er gingen geruchten dat HTC in april een nieuw toestel zou lanceren, maar op het moment van schrijven is dit nog niet gebeurd.

Ben je benieuwd naar wat het oude Android Planet in 2013 van de HTC One (M7) vond? Open dan voor de grap eens onze oude, stoffige review-doos en lees deze HTC One review.

Heb jij interesse in een nieuw HTC-toestel? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.