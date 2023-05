Dit is de U23 Pro: HTC keert terug met telefoon van 569 euro

HTC heeft zijn nieuwste smartphone aangekondigd. De HTC U23 Pro beschikt over midrange specificaties en is nu te bestellen voor 569 euro.

HTC U23 Pro officieel onthuld

HTC heeft al een tijdje geen smartphones meer uitgebracht, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf onthult de U23 Pro, die onder andere beschikt over een Snapdragon 7 Gen 1-processor en een 108 megapixel-camera. De telefoon is ook in Nederland te koop, maar vooralsnog alleen via de website van HTC zelf.

Het nieuwe HTC-toestel is voorzien van een 6,7 inch-oled-scherm met een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Door de ververssnelheid van 120Hz moeten beelden en animaties erg vloeiend ogen. Zoals gezegd draait de U23 Pro op een Snapdragon 7 Gen 1-chip, een midrange processor die bijvoorbeeld ook in de Xiaomi 13 Lite zit.

De processor wordt bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen (12GB) en veel opslagruimte (256GB). De accu is 4600 mAh en kan zowel bedraad als draadloos opladen. Met een kabeltje laadt de HTC U23 Pro met maximaal 30 Watt op. Draadloos opladen gaat een stuk minder snel en met maximaal 15 Watt.

Het toestel wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus en heeft een IP67-certificatie. Daardoor is de HTC-telefoon opgewassen tegen water en stof. De smartphone biedt verder 5G-internet, heeft een koptelefoonaansluiting en ontgrendelt met de vingerafdrukscanner aan de zijkant. Die zit in de aan/uit-knop.

Vijf camera’s en Android 13

Op de HTC U23 Pro zitten in totaal vijf camera. De belangrijkste is de 108 megapixel-hoofdcamera, die tevens beschikt over optische beeldstabilisatie. Daardoor blijven foto’s scherp als je handen trillen of als je kiekjes in het donker maakt. Bij mindere lichtomstandigheden ogen smartphonefoto’s sneller bewogen.

Ook aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens om wijdere foto’s te maken en een 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde is bedoeld voor close-ups van bijvoorbeeld planten of insecten. De U23 Pro heeft verder een 2 megapixel-dieptesensor voor portretfotografie en een 32 megapixel-selfiecamera.

De nieuwe HTC-smartphone draait uit de doos op Android 13. Het is onduidelijk hoe het met het updatebeleid zit. Wel weten we dat de U23 Pro ondersteuning heeft voor Viverse, het metaverseplatform van HTC. Het toestel kan ook overweg met de Vive XR Elite, een mixed reality-bril.

HTC U23 Pro release en prijs

De HTC U23 Pro heeft een adviesprijs van 569 euro en is te bestellen via de website van de fabrikant. Het toestel verschijnt in twee kleuren: zwart en wit.

De zwarte versie verschijnt op 5 juni, de witte variant is vanaf 18 juni leverbaar. HTC geeft tijdelijk een setje draadloze oordopjes cadeau in de vorm van de True Wireless Earbuds Plus. Deze oordoppen kosten normaliter 84 euro.