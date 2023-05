HTC maakt comeback met U23 Pro: 3 dingen die we weten

HTC komt binnenkort met een nieuwe smartphone, zo blijkt uit een teaser die het bedrijf heeft geplaatst. We zetten op een rijtje wat we over de HTC U23 Pro weten.

1. Aankondiging op 18 mei

HTC was ooit een grote naam in smartphoneland, maar is nu nog maar een kleine speler. Toch maakt het bedrijf binnenkort een comeback, want op 18 mei vindt een aankondiging plaats. Dat laat het bedrijf op Twitter weten. Volgens geruchten gaat het om een nieuwe smartphone: de HTC U23 Pro.

HTC laat zelf weinig los over het toestel, maar de afgelopen weken is al wat informatie gelekt. Ook zijn er foto’s verschenen van wat de HTC U23 Pro zou zijn. Die laten het design en enkele features zien. Je bekijkt ze hieronder. De bekende smartphonelekker Evan Blass heeft ook afbeeldingen van de telefoon gedeeld.



2. Gelekte specificaties

Volgens geruchten beschikt de HTC-smartphone over een amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het is onduidelijk hoe groot het display is. Wel weten we dat de telefoon waarschijnlijk op Android 13 draait en beschikt over een koptelefoonaansluiting. Dat laatste zien we tegenwoordig nog maar weinig.

De HTC U23 Pro zou worden aangedreven door een Snapdragon 7 Gen 1-processor. Deze chip is vorig jaar aangekondigd en redelijk krachtig, maar niet zo snel als bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Gen 2. Dat lijkt er op te duiden dat de U23 Pro niet een high-end vlaggenschip wordt, maar meer een midranger. De processor zit bijvoorbeeld ook in de Xiaomi 13 Lite, die op dit moment zo’n 370 euro kost.

Naar verluidt is de smartphone ook voorzien van 8GB aan werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte. Verder kunnen we een 108 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie verwachten. De HTC U23 Pro heeft mogelijk nog drie camera’s, maar details hierover ontbreken. De accu is vermoedelijk 4600 mAh groot.

3. Viverse

In de teaser van HTC is ook het Viverse-logo te zien. Viverse is het metaverseplatform van het bedrijf, dat bestaat uit interactieve apps, games en andere virtual reality- en augmented reality-toepassingen. De kans is dus groot dat de HTC U23 Pro ondersteuning biedt voor Viverse, maar we weten niet in welke vorm.

Tot slot tasten we nog in het duister over de prijs van de U23 Pro en wanneer het toestel wordt uitgebracht. Ook is het nog onbekend of de telefoon naar Nederland komt.

