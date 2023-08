Deze HTC-smartphone heeft een groot scherm, maar piepkleine accu

HTC heeft de Wildfire E Star officieel gelanceerd. Het gaat om een goedkoop toestel met een groot scherm dat op Android 12 Go draait. Opvallend is verder de erg kleine accu. Dit moet je weten.

HTC Wildfire E Star officieel

Na een lange afwezigheid onthulde HTC in mei de U23 Pro. Dat is een midrange smartphone met een mooi oled-scherm en een vrij rappe processor. Nu heeft het bedrijf een veel goedkoper toestel officieel gepresenteerd: de HTC Wildfire E Star.

Deze telefoon heeft een 6,5 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is gezien het formaat niet al te hoog. Bovendien ligt de verversingssnelheid op 60Hz. Het merendeel van de smartphones die tegenwoordig verschijnen, bieden 90 of 120Hz. Daardoor ziet het beeld er soepeler uit. Ook de dikke schermranden geven geen al te moderne indruk.

De Wildfire E Star is dan ook bedoeld voor mensen die weinig eisen stellen aan hun toestel. Dat blijkt eveneens uit de gebruikte processor: de Unisoc SC9832 is een relatief traag beestje, dat je alleen kan helpen bij simpele takken als appen, mailen en surfen. Zware games moet je hem niet voorschotelen. Er zit verder slechts 2GB RAM in de smartphone en 16GB opslagruimte. Die kun je wel uitbreiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 256GB.

Verder heeft de accu een capaciteit van 3000 mAh. Dat is anno 2023 ronduit weinig. Hoewel de processor en het scherm niet veel stroom zullen verbruiken, vragen we ons toch af hoe goed de batterijduur is. Opladen gaat met 5 Watt heel erg traag. Dat kun je dus het beste ‘s nachts doen.

Achterop het toestel vinden we een 8 megapixel-camera, bijgestaan door een dieptesensor voor mooiere portretten. Selfies schiet je in een resolutie van 5 megapixel. Deze camera zit in een druppelvormige notch.

Android 12 Go

De HTC Wildfire E Star draait op Android 12 Go. Dat is een aangepaste versie van het besturingssysteem, die speciaal gemaakt is voor smartphones met bescheiden hardware. Vermoedelijk hoef je geen nieuwe versies van Android te verwachten.

HTC brengt het toestel vooralsnog alleen uit in Afrika. Of hij ook naar Nederland komt, is op dit moment niet duidelijk. Mocht dat wel gebeuren, dan leg je vermoedelijk tussen de 100 en 150 euro neer voor de Wildfire E Star.

