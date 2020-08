De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk weren Huawei uit hun 5G-netwerken. Andere landen, waaronder Nederland en Duitsland, hangen nog in het midden en moeten nog beslissen. Zo werd Huawei het hoofdpijndossier van de wereldpolitiek.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei, 5G en de wereldpolitiek: een tussenstand

Lange tijd had Huawei de wind in de zeilen. De omzet bleef maar stijgen (van 20 miljard dollar in 2010 naar ruim 110 miljard in 2019), men werd de op één na grootste telefoonmaker ter wereld en geeft tegenwoordig meer geld uit aan de ontwikkeling van nieuwe producten dan Apple.

Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat Huawei sinds 2012 de grootste leverancier van telecomproducten ter wereld is. Veel telefoonnetwerken maken gebruik van door Huawei geproduceerde apparatuur en onderdelen, waaronder Nederland. Kortweg gezegd kunnen we dus appen, bellen en sms’en dankzij (onder meer) het van oorsprong Chinese bedrijf.

Nederland is hierin niet uniek. Veel meer landen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van Huawei. Die dominante marktpositie levert het bedrijf de afgelopen maanden een hoop kopzorgen op. Sterker nog, volgens de politieke website Politico vecht Huawei momenteel voor haar voortbestaan omdat steeds meer overheden het vertrouwen in het bedrijf opzeggen. Hoe zijn we op dit punt terechtgekomen?

Vliegende start voor Huawei

Voordat we op die vraag antwoord kunnen geven, moet je snappen waar Huawei vandaan komt. Het bedrijf werd eind jaren ’80 in de Chinese stad Shenzhen opgericht en richtte zich in eerste instantie op het leveren van IT-infrastructuur, zoals onderdelen voor telefoonnetwerken.

Zo’n twintig jaar geleden ging men ook telefoons verkopen, toen de meeste Nederlanders nog met een oersterke Nokia rondliepen. Huawei’s grote doorbraak liet dan ook nog even op zich wachten. Rond 2010 bestormde het bedrijf de Nederlandse markt met de eerste smartphones.

De Huawei P8 Lite uit 2017

Huawei profiteerde van de enorme nieuwe groeimarkt en wist zich te als één van de eerste Chinese smartphonemakers te onderscheiden met scherp geprijsde telefoons. Veel voor weinig, zoals Nederlanders het graag zien.

Door de jaren verstevigde Huawei haar marktpositie door toestellen in alle prijsklassen uit te brengen en werd de fabrikant een vertrouwd gezicht. Ook de pers was enthousiast, bijvoorbeeld omdat het bedrijf steeds meer inzetten op innovaties, bijvoorbeeld op cameragebied. Zelfs de EMUI-software, die in eerste instantie wel erg Chinees aanvoelde, begon zowaar te wennen.

Amerikaanse handelsoorlog

Het grote kantelpunt kwam in de zomer van 2019. De Amerikaanse overheid beschuldigde Huawei toen van spionage voor de Chinese overheid en zette het bedrijf op een zwarte handelslijst. Een hard gelach voor meerdere smartphonebedrijven, want dankzij dit besluit mocht (en mag) Android-eigenaar Google bijvoorbeeld geen zaken doen met het Chinese bedrijf.

Nieuwe Huawei-telefoons worden zodoende met de open source-versie van Android uitgebracht en hebben daardoor geen Google-apps en -diensten aan boord, zoals Google Maps en YouTube. Dit is vooral lastig voor (Europese) klanten, want Googles Android-versie is inmiddels dé standaard. Huawei zit echter niet stil en probeert met initiatieven als AppGallery en Huawei Mobile Services het gat dat Google heeft achtergelaten op te vullen.

Men heeft echter geen kant-en-klare oplossing voor een ander probleem, dat wellicht nog veel ingrijpender is. Dankzij de ingetrokken handelslicentie mag Huawei namelijk geen (netwerk)apparatuur meer aan Amerikaanse bedrijven leveren. Dat is een probleem, want veel regio’s in het land van president Donald Trump zijn hier inmiddels van afhankelijk.

Het handelsverbod is daarom meerdere malen uitgesteld, zodat bedrijven van beide kanten zich konden voorbereiden op Huawei’s afscheid. Binnenkort valt het doek definitief, weet Nikkei Asian Review. Volgens de website werkt Huawei-personeel zich momenteel een slag in de rondte om nog zoveel mogelijk in- en uitgaande bestelling te verwerken en onderdelen in te slaan, omdat het verbod op 14 september 2020 van start zou gaan.

Gevolgen voor Europa

Het in eerste instantie Amerikaanse onderonsje heeft ook invloed op de rest van de wereld. Steeds meer Europese landen bezinnen zich momenteel op hun banden met Huawei. Zo ook het Verenigd Koninkrijk. “De onzekerheid in de leveranciersketen van Huawei zorgt ervoor dat wij niet afhankelijk moeten zijn van Huawei voor ons 5G-netwerk”, zei Oliver Dowden – de minister van cultuur, media en sport – tegen Euronews.

Vanaf 2027 moet het Verenigd Koninkrijk daarom helemaal vrij zijn van Huawei-telecomapparatuur. Bestaande onderdelen in zendmasten worden vervangen en vanaf 2021 mogen telecomproviders geen nieuwe spullen meer inkopen bij de Chinese leverancier.

Ook Frankrijk zou zich inmiddels beraden op een 5G-toekomst zonder Huawei. Volgens persbureau Reuters wil de regering van Emmanuel Macron vanaf 2028 compleet ‘Huawei-loos’ zijn door de netwerklicenties van het Chinese bedrijf niet te vernieuwen. De vergunningen van Ericsson en Nokia, twee grote concurrenten van het Chinese bedrijf, worden dan weer wél vernieuwd.

Wat gaat Duitsland doen?

Het is nu wachten op Duitsland, traditioneel een invloedrijk land in Europa. Geopolitieke experts verwachten namelijk dat het besluit van bondskanselier Merkel grote invloed gaat hebben op de algemene toekomst van Huawei in Europa en dat kleinere landen diens voorbeeld gaan volgen. Duitsland stelt de beslissing echter voorlopig voor zich uit.

“Angela Merkel voelt meer druk dan ooit”, schrijven politiek experts Philippe Le Corre en John Ferguson in The Diplomat. “Ze probeert in haar laatste bestuursjaar een gigantische samenwerking tussen de EU en China binnen te slepen, moet navigeren tussen de Amerikaans-Chinese handelsoorlog én Europa’s belangrijkste beslissing met betrekking tot Huawei maken”, aldus de politieke wetenschappers.

Nederland en 5G van Huawei

Engeland en Frankrijk kiezen dus duidelijk voor een toekomst zonder Huawei, maar wat doen wij? Nederland heeft, net als Duitsland, nog geen beslissing gemaakt. Wel staat als een paal boven water dat we in enige mate afhankelijk zijn van Huawei’s-netwerkapparatuur, bijvoorbeeld voor het 5G-netwerk.

Meerdere Nederlandse providers hebben inmiddels een eerste versie van dit nieuwe netwerk gelanceerd, vaak met behulp van het Chinese bedrijf. Alles reeds bestaande netwerkapparatuur is dan ook een dure zaak. Uit een grove berekening van RTL Nieuws blijkt dat het vervangen van alle Huawei-onderdelen in ons netwerk minstens tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.

We hebben het dan alleen over de technische kosten. Volgens een onderzoek van Oxford Economics, dat in opdracht van Huawei werd uitgevoerd, zou de Nederlandse economie daarbovenop namelijk met 1,6 miljard euro krimpen door Huawei uit het 5G-netwerk te weren.

‘Krimp voor Nederlandse economie’

Concurrenten als Nokia en Ericsson moeten op dat moment namelijk opdraaien voor de kosten van het nieuwe netwerk en dat levert vertraging op voor de uitrol van 5G, zo beredeneert Huawei. Dit zou dan weer voor een lagere economische groei zorgen, met een verlies van 1,6 miljard als gevolg.

Volgens RTL Nieuws maakt in Nederland vooral T-Mobile gebruik van Huawei-netwerkapparatuur. Vodafone is naar eigen zeggen een “bescheiden gebruiker” en KPN is van plan om Huawei-apparatuur uit de belangrijkste netwerkonderdelen te halen, maar stapt niet compleet van de Chinese fabrikant af.

Daarmee is de cirkel weer compleet, want T-Mobile is van oorsprong een Duits bedrijf en dat land stelt de beslissing om Huawei wel/niet te weren voorlopig voor zich uit. Het is daarmee veilig om aan te nemen dat T-Mobile pas ingrijpende keuzes gaat maken op het moment dat Merkel, of de toekomstige bondskanselier, zich over Huawei gaat uitspreken.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van Huawei, 5G en Nederland? Meld je dan aan voor de Android Planet-nieuwsbrief, of download onze gratis app. Onze redactie zit bovenop al het Android-nieuws en praat je voortdurend bij over de laatste ontwikkelingen.

Het laatste nieuws over Huawei