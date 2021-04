Het Chinese Huawei had jarenlang vrije toegang tot het netwerk van KPN. Hierdoor kon het bedrijf alle telefoongesprekken afluisteren, inclusief de gesprekken van de toenmalige premier en een aantal andere ministers.

Lees verder na de advertentie.

Mobiele nummers KPN waren toegankelijk voor Huawei

Huawei kon in het verleden alle telefoongesprekken van KPN-klanten afluisteren. Dat meldt de Volkskrant op basis van een geheim intern rapport uit 2010.

Volgens het rapport had Huawei toegang tot alle mobiele nummers van de telecomprovider. Hieronder vielen ook de nummers van de toenmalige premier Balkenende, een aantal andere ministers en Chinese dissidenten. Huawei was daarnaast op de hoogte van welke nummers werden afgetapt door inlichtingendiensten, aldus NOS.

Rapport bleef geheim vanwege alarmerend onderzoek

In 2009 vroeg KPN onderzoekers van de Capgemini om de risico’s van een samenwerking met Huawei in kaart te brengen. Op het toenmalige hoofdkantoor werkten destijds zes Chinese medewerkers van Huawei. De binnenlandse veiligheidsdienst ANP waarschuwde KPN al een meerdere keren voor spionage van de Chinese overheid.

De conclusies van het onderzoek bleken zo alarmerend, dat het daaruit voortvloeiende rapport geheim werd gehouden. “Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar. Indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen, kan dat grote gevolgen hebben. Vergunningen worden mogelijk ingetrokken, of de overheid en het bedrijfsleven kunnen hun vertrouwen in KPN opzeggen.”

Geen indicatie dat Huawei daadwerkelijk gesprekken afluisterde

Volgens KPN zijn er geen concrete bewijzen voor spionage van Huawei. “In alle jaren nooit is geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken of onze klantsystemen. Ook zijn er geen aanwijzingen voor het afluisteren van gesprekken”, zo liet het bedrijf aan weten aan het ANP.

Ook Huawei zelf zegt geen gegevens te hebben onttrokken aan het KPN-netwerk. De Volkskrant meldde vorige maand al dat Huawei onbeperkte toegang had tot de klantgegevens van Telfort. Telfort was destijds een dochterbedrijf van KPN. Huawei ontkende ook deze aantijgingen.

Meer nieuws over Huawei: