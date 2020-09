Huawei brengt eerste smartphone zonder Android in 2021 uit

De eerste Huawei-telefoon zonder Android komt volgend jaar uit. Het Chinese bedrijf sleutelt momenteel hard verder aan HarmonyOS, het eigen besturingssysteem.

Eerste Huawei zonder Android in 2021

Dat heeft topman Richard Yu in een interview met de Chinese website IT Home gezegd. HarmonyOS 2.0, de nieuwste versie van het besturingssysteem, wordt deze donderdag (10 september) tijdens Huawei Developer Conference (HDC) 2020 gepresenteerd. Vorig jaar werd de eerste versie van Huawei’s besturingssysteem ook tijdens deze conferentie voor ontwikkelaars (van bijvoorbeeld apps) onthuld.

De huidige versie van HarmonyOS is volgens Yu bedoeld voor computers, smartwatches, tv’s en auto’s. De eerste telefoon komt volgens de topman daarom in 2021 uit. Indirect geeft Yu hiermee dus aan dat de eerste Huawei-smartphone zonder Android dus volgend jaar verschijnt.

Verder claimt de Huawei-topman dat HarmonyOS al langere tijd klaarstaat om uit te rollen. De enige reden dat het platform niet eerder wordt uitgebracht is vanwege contractuele verplichtingen met Google, de maker van Android.

Impact van het Amerikaanse handelsverbod

Daarnaast ging Yu in het vraaggesprek in op het door de Verenigde Staten opgelegde handelsverbod en de impact daarvan. Het Chinese bedrijf mag tot en met 14 september zaken doen met Amerikaanse bedrijven, waarna het verbod van start gaat. Dit heeft grote gevolgen voor de productie van Huawei-onderdelen.

Volgens de topman zoekt het bedrijf momenteel naar alternatieven. “Vanaf 15 september mag TSMC (een chipfabrikant) geen onderdelen meer aan ons leveren. Misschien is de Kirin 9000 dan ook de laatste krachtige door Huawei zelf ontwikkelde processor”, aldus Yu. De Mate 40, Huawei’s nieuwe telefoon die later dit jaar uitkomt, beschikt vermoedelijk over de Kirin 9000-chip.

Het is al ruim een jaar erg onrustig rondom Huawei en Android. De fabrikant staat sinds vorig jaar op een zwarte handelslijst van de Amerikaanse overheid. Huawei mag daardoor onder meer geen zaken meer doen met Google. Het verbod werd meerdere malen uitgesteld, maar gaat vanaf 15 september écht in.

In de tussentijd ontwikkelde Huawei HarmonyOS, een eigen besturingssysteem. Het Chinese bedrijf gaf in eerdere interviews meerdere malen aan telefoons met Android te willen blijven uitbrengen, maar krabbelt nu dus (lichtelijk) terug.

Wil je verder lezen over de situatie? Lees dan onze reconstructie waarin duidelijk wordt hoe Huawei het onderwerp van wereldpolitiek werd. Wie meer wil weten over de alternatieven van het bedrijf checkt ons artikel over de Android-vervangers van Huawei.

