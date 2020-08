Huawei was afgelopen jaar druk bezig met het zoeken naar Android-alternatieven, dus wanneer kunnen we de eerste Huawei-telefoon met een eigen besturingssysteem verwachten? Zo staat het er anno 2020 voor met de Android-alternatieven van het bedrijf.

Huawei wil(de) Android vervangen: een update

2019 was een bewogen jaar voor Huawei. Het begon dramatisch voor de Chinese smartphonefabrikant toen de handelslicentie in mei door de Amerikaanse overheid werd ingetrokken. Juridisch zaten (en zitten) hier een hoop haken en ogen aan, maar het komt erop neer dat Huawei geen zaken meer mag doen met Amerikaanse bedrijven, zoals Google.

Dat is een probleem. Niet alleen voor Huawei, maar ook voor telefoongebruikers. Nieuwe smartphones van de fabrikant worden namelijk standaard zonder Google-apps en -diensten geleverd, waaronder Google Maps, YouTube en Google Play Services, dat vooral op de achtergrond van een Android-smartphone heel belangrijk is.

In de maanden daarna bleef Huawei de nieuwskoppen domineren. Het bedrijf kreeg een paar keer ‘uitstel van executie’ en mocht iets langer zakendoen met Google en zou zelfs compleet willen stoppen met smartphones maken, maar zocht bovenal een uitweg. Of beter gezegd, uitwegen.

Volgens geruchten sleutelde Huawei namelijk aan eigen besturingssystemen om zo minder afhankelijk van Google te zijn. Hoe gaat het nu met deze Android-alternatieven? Waar staan Aurora en HarmonyOS anno 2020? Gaat HongMeng er komen? Tijd voor een update: zo staat het ervoor met de Android-alternatieven van Huawei.

1. Aurora

De politiek en smartphonewereld kwamen in juni 2019 eventjes samen. Toen schreef website The Bell namelijk dat het Chinese Huawei een Russisch besturingssysteem op het oog had: Aurora.

Dit platform is gebaseerd op Sailfish, een Android-alternatief dat helemaal open source is. De broncode is dus openbaar en voor iedereen na te lezen. Volgens geruchten zou de Amerikaanse regering weer niet blij zijn met Huawei’s interesse voor Aurora, omdat de banden tussen China en Rusland hierdoor mogelijk sterker worden.

Hoe het er nu voor staat met Huawei en Aurora is niet helemaal duidelijk. Volgens The Bell zouden de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van beide kampen in de zomer van 2019 beginnen, maar sindsdien is het opvallend rustig.

Zowel Huawei als Aurora hebben geen officiële statements naar buiten gebracht en er is ook geen informatie naar de pers gelekt. Helemaal zeker weten doen we het dus niet, maar voorlopig lijkt dit Huawei Android-alternatief niet van de grond te komen.

2. HarmonyOS

Een stuk minder twijfels zijn er over HarmonyOS. Huawei onthulde dit besturingssysteem in augustus 2019 namelijk op bombastische wijze. HarmonyOS is een besturingssysteem voor slimme apparaten in de breedste zin van het woord. Volgens het bedrijf zelf kunnen zowel koelkasten, speakers, stofzuigers als smartphones erop draaien.

Je zou daarom zeggen dat HarmonyOS hét Android-alternatief van Huawei is, maar schijn bedriegt. Het is namelijk vooral een plan B. Wanneer de samenwerking tussen Huawei en Google ooit compleet stopt, bijvoorbeeld vanwege politieke druk, heeft de fabrikant altijd nog een troef achter de hand.

Topman Richard Yu verwoordde het tijdens de officiële presentatie van het besturingssysteem treffend: “Als we in de toekomst niet langer gebruik kunnen maken van Android, kunnen we onmiddellijk overstappen naar HarmonyOS.”

3. HongMengOS

Vorig jaar dook ook de naam HongMengOS veelvuldig op in het nieuws. Sterker nog, de eerste HongMeng-telefoon zou nog in de zomer van 2019 verschijnen. Zo’n vaart liep het echter niet. Volgens Global Times is het over een paar maanden wel zover: eind 2020 moet de eerste HongMeng-smartphone (in China) verkrijgbaar zijn.

Hier komt ook de kern van de verwarring met al die namen van Huawei Android-vervangers om de hoek kijken. Net als dat TikTok twee namen heeft (Douyin in China) is HongMengOS niets meer dan de Chinese variant van HarmonyOS. Beide namen doelen op hetzelfde besturingssysteem.

Ook Ark OS, waar vooral in juni 2019 veel over werd geschreven, lijkt niets meer te zijn dan een synoniem voor HarmonyOS/HongMengOS.

Huawei P40

4. Android, maar dan anders

Het (voorlopige) Android-alternatief van Huawei is… Android. De open source-versie van het besturingssysteem, welteverstaan. De meest populaire versie van Android is namelijk de Google-variant. Deze mag Huawei dus niet meer gebruiken, maar de kale versie van Android mag iedereen gebruiken (zonder licenties af te nemen).

De meest recente smartphones van de Chinese fabrikant, zoals de Huawei P40 en Huawei P40 Pro, draaien daarom op deze variant van het besturingssysteem.

Het systeem ziet er grotendeels hetzelfde uit, maar werkt wel degelijk anders. Android-apps installeer je bijvoorbeeld via AppGallery en Huawei Mobile Services is Huawei’s antwoord op Google Play Services.

Reeds verschenen Huawei-telefoons, die dus op de ‘gewone’ versie van Android draaien, worden voorlopig nog wel bijgewerkt met updates. Voorlopig, want de tijdelijke licentie die Huawei met de Amerikaanse overheid had, is inmiddels verlopen.

Deze licentie was vooral bedoeld om de vitale infrastructuur van de Verenigde Staten overeind te houden. Met name afgelegen gebieden maken gebruik van Huawei-netwerkapparatuur en kunnen niet zomaar overstappen naar een andere leverancier. Welke gevolgen dit voor Huawei-smartphones (en updates) heeft, is momenteel onduidelijk.

