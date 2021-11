Huawei AppGallery bevatte malware-apps: miljoenen smartphones getroffen

De Huawei AppGallery bevatte vele malware-apps, die op totaal negen miljoen Android-smartphones geïnstalleerd zijn. Dat meldt een antivirusbedrijf. Huawei heeft de apps en games inmiddels verwijderd uit zijn app-winkel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei AppGallery bevatte malware

In totaal stonden er 190 malafide apps en games in de AppGallery, schrijft antivirusbedrijf Dr. Web. De AppGallery is Huawei’s eigen appwinkel voor Huawei-smartphones die op Android of het latere Harmony OS draaien. AppGallery is een alternatief voor de Play Store, waar Huawei door handelsbeperkingen geen gebruik meer van mag maken.

In de AppGallery stonden dus bijna tweehonderd gevaarlijke apps en games, die volgens Dr. Web in totaal op ruim negen miljoen Android-smartphones geïnstalleerd zijn. De malafide apps zijn gebaseerd op de jarenoude Cynos-trojan, die verschillende dingen kan doen.

Volgens het antivirusbedrijf verzamelde de trojan in dit geval vooral gebruikersinformatie en kregen gebruikers dubieuze advertenties te zien. Oudere versies van de Cynos-malware konden bijvoorbeeld ook stiekem sms’jes sturen naar betaaldiensten, wat gedupeerde gebruikers torenhoge rekeningen opleverde. Dat kon gebeuren omdat gebruikers de apps nietsvermoedend toestemming gaven om te bellen (zoals hieronder afgebeeld).

Huawei heeft de games verwijderd

De malafide apps en games staan inmiddels niet meer in de AppGallery. Huawei heeft na een melding van Dr. Web de apps namelijk verwijderd. Vervolgens is de lijst hier gepubliceerd, zodat bezorgde gebruikers kunnen controleren of hun toestel (of dat van iemand anders) één van de gevaarlijke apps of games bevat.

Meer over malware

De kwetsbaarheid in de AppGallery maakt duidelijk dat je niet blind moet vertrouwen op de beloofde veiligheid van een appwinkel. Ook in Googles Play Store duikt heel soms een gevaarlijke app op, maar de meeste malware komt van buiten. Namelijk door een apk-bestand te installeren of door op een link in een phishing-sms te klikken.



Op die manier maakt onder andere de Flubot-malware duizenden slachtoffers, ook in Nederland. Om die reden leggen we uit hoe je de Flubot-malware herkent en indien nodig verwijdert. Meer weten over malware? Onderstaand artikel gaat er dieper op in. Liever kijken? Check dan onze video waarin we malware uitleggen en tips geven om gevaarlijke apps buiten de deur te houden.

Ook interessant: Malware op je Android-toestel: voorkomen, herkennen en verwijderen