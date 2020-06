Je favoriete apps, gewoon op de Huawei P40 Pro (ADV)

De Huawei P40 Pro is een dijk van het toestel op veel gebieden, maar Google-diensten ontbreken. Maar hoe werken apps eigenlijk op de P40 Pro en waar moet je op letten bij het installeren en downloaden? Hoe dat precies zit, check je hier.

Hoe download ik m’n favoriete apps op een Huawei-smartphone?

Verschillende nieuwe Huawei-toestellen hebben geen Google-apps en -diensten meer aan boord. De fabrikant mag namelijk niet meer samenwerken met het Amerikaanse Google vanwege een handelsverbod.

Om applicaties en data makkelijk over te zetten op je nieuwe Huawei-toestel, gebruik je simpelweg Phone Clone. Die app staat al standaard op de P40 Pro en andere Huawei-toestellen. Op je oude toestel installeer je die app makkelijk uit de Play Store. Ook kun je apps downloaden uit de eigen AppGallery-winkel van Huawei.

Na overzetten of downloaden werken echter niet alle apps even goed. Daarvoor heeft de fabrikant de afgelopen tijd verschillende nieuwe diensten gepresenteerd, waaronder ‘Petal Search’. Zodoende is de Huawei P40 Pro er weer bij gepakt om te kijken hoe het nu precies staat met het app-aanbod. Ook zijn verschillende apps geïnstalleerd op het toestel om te kijken of ze (volledig) werken of niet.

Wat is ‘Petal Search’ precies?

Petal Search is een nieuwe manier om applicaties te vinden die jij wil installeren op je Huawei-toestel. Dankzij de zoek-widget op je thuisscherm zoek jij makkelijk jouw favoriete apps op. Daarbij gebruikt Huawei meer dan tien betrouwbare bronnen. Vind je de juiste app, dan worden er altijd beveiligingschecks uitgevoerd, zodat de app die je installeert zeker weten veilig is.

Staat een applicatie al in Huawei’s eigen AppGallery-winkel, dan zie je dat ook meteen. Wekelijks publiceren ontwikkelaars hun apps in deze winkel, waardoor het aanbod steeds groter en groter wordt.

Andere bronnen die je met Petal Search doorzoekt, zijn bijvoorbeeld bekende externe app-winkels als APKPure of APK Mirror. Zo vind je nagenoeg altijd de app die je zoekt om te installeren. Via het ik-tabblad check je makkelijk welke apps je hebt gedownload en als er een update klaarstaat, zie je dat direct.

Welke apps werken er wel en niet op de Huawei P40 Pro?

Downloaden en installeren van apps op de P40 Pro kan dus op verschillende manieren. Onderstaande geteste apps zijn geïnstalleerd via de Petal Search-functie. Benieuwd naar wat er werkt of nog wat werk nodig heeft? Checken maar:

9292

Om een reis met de tram, bus of metro te plannen gebruiken we het bekende 9292. Die app is gewoon te vinden in de eigen Huawei AppGallery, wat ook te zien is door het geverifieerd-logo bij het installeren ervan. Na installatie wordt aangegeven dat Google Play Services niet de laatste versie is. Daarvan ondervind jij echter geen hinder en plannen werkt zoals vanouds.

Gmail

Gmail is de bekende e-mail-dienst van Google en is ook zonder problemen te gebruiken op je Huawei P40 Pro of andere Huawei-toestel zonder Google-diensten. De applicatie vind je niet via Petal Search, maar je kunt gewoon mailen via de webversie. Daarnaast is een Gmail-account ook gewoon te gebruiken met de eigen mail-app van Huawei zelf die al voorgeïnstalleerd staat.

Google Maps

De favoriete navigatie-app voor veel mensen is en blijft Google Maps en ook die app is te downloaden van een externe bron via Petal Search. Navigeren is mogelijk en werkt goed en nauwkeurig. Wel wordt om de installatie van het Google Play Services-pakket gevraagd, die niet standaard te installeren is. Daar ondervind je echter weinig tot geen hinder van, zodat je navigeert naar waar je maar wilt.

ING Bankieren

ING Bankieren is, net als veel andere mobiel bankieren-apps, niet te vinden in de Huawei AppGallery of via Petal Search. Zodoende ben je aangewezen op de website van de bank, om zo je bankzaken te regelen. Wil je toch echt de ING-app gebruiken? Gebruik dan Phone Clone om de app alsnog over te zetten op je nieuwe Huawei-toestel.

Netflix

Onderweg of stiekem in bed, iedereen kijkt weleens een filmpje of zijn of haar favoriete serie op Netflix. Die app vindt je niet in de AppGallery, maar is wel te downloaden via een gecheckte bron van Petal Search. Via deze manier kun je echter geen hd-kwaliteit bekijken, maar het volstaat zeker om even te genieten van je favoriete verhaal of personages.

NS

De NS-app om de perfecte treinrit mee uit te stippelen download je nog niet via de AppGallery van Huawei zelf. Via Petal Search krijg je wel een downloadlink naar een geverifieerde externe bron. Zo installeer je de applicatie makkelijk en snel en kun je er direct mee aan de slag.

Een beperking van die app is dat locatiebepaling vooralsnog niet beschikbaar is. Kwestie van handmatig jouw huidige locatie invoeren en alsnog je treinreis plannen.

Pathé

Ook een filmpje boeken via Pathé is mogelijk op de Huawei P40 Pro. Dat doe je echter via een zogenaamde Quick-app en niet via de originele app zelf. Zo krijg je een variant van de mobiele website voorgeschoteld, die eruitziet en werkt als de reguliere Pathé-app. Al met al werkt dat dus ook gewoon zoals je gewend bent.

Spotify

Spotify is één van de populairste apps om muziek mee te luisteren en werkt, na installatie vanuit een externe bron, perfect op de P40 Pro. De app biedt geen restricties en werkt zoals op elke andere Android-smartphone.

YouTube

Niet van de streamingdiensten zoals Netflix, maar wel YouTube-fanaat? Ook dat is geen probleem op een smartphone van Huawei. De app zelf is niet te downloaden via Petal Search, maar daarvoor wijk je uit naar de mobiele website van YouTube. Zo kun je alsnog alles kijken wat je wil, precies zoals je gewend bent.

Weeronline

Gaat het vanmiddag nou regenen of kan ik toch in de tuin zitten? Dat check je uiteraard met Weeronline, die je gebruikt als Quick App op de Huawei P40 Pro. De locatiebepaling werkt perfect, zodat jij altijd op de hoogte bent van de beste weersverwachting.

Conclusie app-gebruik Huawei P40 Pro

Al met al heeft Huawei flinke stappen gezet in de juiste richting. Het gebruiken van veel van je favoriete apps is dus vaak prima mogelijk op de Huawei P40 Pro of ander toestel van de fabrikant, die niet uitgerust is met Google-diensten. De eigen AppGallery bevat steeds meer applicaties die je direct kunt installeren.

Ook het gebruik van externe bronnen om applicaties te downloaden, het gebruik van Quick Apps of de webversie van een dienst werkt veelal goed. Daarnaast is er nog het nieuwe Petal Search, waarmee je niet alleen apps vindt, maar ook altijd up-to-date blijft.