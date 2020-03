Huawei AppSearch toont apps die niet in applicatiewinkels staan

Nu Huawei-telefoons geen gebruik mogen maken van Google Play Store, zoekt Huawei nieuwe manieren om apps beschikbaar te maken. AppSearch is een nieuwe oplossing.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei AppSearch toont breder app-aanbod

Huawei AppSearch is een nieuwe zoekfunctie op Huawei-telefoons. Met de app kun je in één keer in verschillende bronnen zoeken naar apps voor Android-telefoons. Zo vindt AppSearch niet alleen apps in Huawei’s eigen applicatiewinkel, maar kijkt het ook op sites van ontwikkelaars zelf en sites waar veel apk-bestanden te vinden zijn.

Huawei hoopt het voor zijn gebruikers zo gemakkelijker te maken om meer apps te vinden voor Huawei-telefoons. De toestellen draaien op Android, maar mogen door een handelsconflict geen Google-diensten gebruiken. Nieuwe Huawei-smartphones moeten het daarom stellen zonder apps van Google, maar ook zonder de Google Play Store waar andere Android-smartphones hun apps vandaan halen.

Eerder zette de Chinese smartphonefabrikant daarom al een eigen Play Store-alternatief op. De Huawei AppGallery stelt Huawei-gebruikers in staat om apps direct op hun telefoon te downloaden. Ontwikkelaars moeten hun apps echter wel geschikt maken voor deze applicatiewinkel. Dat kost tijd, waardoor het aanbod vooralsnog ver achterblijft bij andere Android-telefoons die wel de Google Play Store kunnen gebruiken.

Lees ook; Huawei Mobile Services en AppGallery: dit moet je weten

Waar zoekt AppSearch?

Met AppSearch wil Huawei het aanbod apps uitbreiden. De dienst maakt het gemakkelijker om populaire apps als bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook, Telegram of Spotify te vinden. De applicatie zoekt bij de volgende bronnen naar apps die geschikt zijn voor de Huawei-smartphones:

Amazon App Store

APKMirror

APKMonk

APKPure

Huawei AppGallery

De officiële website van de app (indien beschikbaar)

AppSearch biedt zelf geen directe downloads aan, maar stuurt je naar de pagina of dienst waar je dat wel kunt doen. In veel gevallen downloadt je daarna een apk-bestand, dat je handmatig kunt installeren op een Android-smartphone. Google raadt deze manier van apps installeren af, omdat je mogelijk schadelijke programma’s of malware installeert. Hoewel de sites waar Huawei naar linkt bekend staan als betrouwbare plekken om apps vandaan te halen, is voorzichtigheid altijd geboden.

Lees ook: In 3 stappen apk-bestanden op je Android-toestel installeren

Beschikbaar als AppSuche

De apps die als ‘populair’ aangemerkt worden, verschillen per land. De dienst is beschikbaar in 13 verschillende landen. Naast China, Canada en de VS is er een aanbod specifiek voor veel Europese landen, waaronder Nederland. AppSearch wordt momenteel getest in Duitsland. Onder de naam AppSuche is het voor iedereen te downloaden en uit te proberen. Dat kan via de Huawei AppGallery of via een directe link.

Binnenkort ook Huawei vip-service

Naast AppSearch of AppSuche lanceert Huawei binnenkort ook zijn VIP-service. Daarmee krijgen gebruikers van onder andere de Huawei Mate Xs, maar ook de aankomende Huawei P40-serie, gratis opslagruimte tot 50GB aangeboden.

Ook stelt een Huawei-medewerker het toestel helemaal voor je in. Zo worden jouw favoriete apps geïnstalleerd en data zoals foto’s en contacten overgezet naar je nieuwe toestel. Deze service van Huawei gaat op 7 april live in Nederland en is onder andere te gebruiken bij alle vestigingen van MediaMarkt.

Houdt tot slot Android Planet in de gaten voor onze aankomende review over de Huawei Mate Xs. Daarin gaan we ook verder in op de AppGallery en het installeren van applicaties via andere bronnen.

Lees meer over nieuws over Huawei