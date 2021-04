Huawei heeft de Band 6 aangekondigd. De nieuwe wearable beschikt over een stevige accuduur, een 1,47 inch-amoled-scherm en uitgebreide gezondheids- en fitnessmonitoring.

Lees verder na de advertentie.

Huawei Band 6 aangekondigd

Met de nieuwe Huawei Band 6 brengt de Chinese fabrikant een complete sportband op de markt, die de strijd aangaat met menig smartwatch. Zo beschikt de wearable bijvoorbeeld over een hartslagsensor en een SpO2-bloedzuurstofmeter. Hiermee worden je hartslag en bloedzuurstofgehaltes de hele dag gemonitord. ‘S nachts houdt de Huawei Band 6 je slaapritme in de gaten.

Er zijn elf professionele trainingsmodi aanwezig – zoals (binnen en buiten) hardlopen, fietsen en touwspringen – en vijfentachtig aangepaste modi, waaronder fitness, balsporten en verschillende dansvormen. Welke sport je ook beoefent, de kans is groot dat je met Huawei’s nieuwe sportband wel goed zit.

Naast de focus op gezondheid toont de Huawei Band 6 inkomende telefoongesprekken en berichten, regelt hij het afspelen van muziek en kan hij de camera van je smartphone op afstand bedienen. Alles gebeurt via het 1,47 inch-amoled-scherm. Er is een breed scala aan wijzerplaten beschikbaar, zodat je de sportband ook als horloge kunt gebruiken.

Batterijduur van twee weken

Ondanks alle functies heeft de sportband een accuduur van twee weken bij normaal gebruik. Gebruik je de Huawei Band 6 intensief, door bijvoorbeeld iedere dag een paar uur te trainen? Dan gaat de batterij ongeveer tien dagen mee.

Vijf minuten aan de magnetische snellader is al genoeg voor zo’n twee dagen gebruik. Je hoeft je dus niet snel zorgen te maken over een lege batterij.

De Huawei Band 6 is vanaf 22 april verkrijgbaar in de kleuren Graphite Black, Sakura Pink, Forest Green en Amber Sunrise. De laatste is alleen te koop via de Huawei Store. Je hebt er eentje om je pols voor 59,99 euro.

Meer nieuws over Huawei: