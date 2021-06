Huawei heeft de eerste apparaten met Harmony OS gepresenteerd. Het gaat om een smartwatch en een tablet. De Chinese fabrikant ging daarnaast in op de mogelijkheden die de nieuwe software in de toekomst zal bieden.

Huawei Watch 3 (Pro) eerste smartwatch met Harmony OS

Huawei stapt met de naam ‘Watch 3’ af van de bekende GT-branding. De bediening van de nieuwe smartwatch gaat via het scherm en de digitale kroon, die qua functionaliteit vergelijkbaar is met de kroon op de Apple Watch. Het scherm zelf heeft een grootte van 1,43 inch en amoled-technologie. Dit zorgt voor diepe zwartwaarden, een hoge helderheid en een langere batterijduur.

Huawei’s voorgaande GT-smartwatches draaiden ook al niet op Google Wear OS, mede vanwege de sancties die het bedrijf opgelegd kreeg. Huawei wordt er namelijk van verdacht westerse gebruikers te bespioneren.

De Huawei Watch 3 gaat op Belsimpel over de toonbank tegen een prijs van 399 euro. De Pro-versie kost 499 euro. Ook is er een Elite-versie van het Pro-model met een bandje van titanium, die 599 euro kost.

Huawei MatePad 11 Pro is krachtige iPad Pro-concurrent

Met de Huawei MatePad 11 Pro zet de Chinese techfabrikant een krachtige tablet op de markt. Het apparaat is verkrijgbaar in twee formaten: 12,6 inch en 10,8 inch. De 12,6 inch-versie heeft een amoledscherm en een relatief lage ververssnelheid van 60Hz. De 10,8 inch-versie heeft een kwalitatief lager lcd-scherm, maar opvallend genoeg wel een hogere ververssnelheid van 120Hz.

De tablets worden aangedreven door verschillende chips. Het grotere model krijgt Huawei’s eigen Kirin 9000E, terwijl de 10,8 inch-versie het doet met een Snapdragon 870. Beide modellen hebben 8GB ram en zijn verkrijgbaar in 128GB- en 256GB-opties. Op de achterzijde zijn drie camera’s te vinden. De prijzen van de tablets zijn op het moment van schrijven onbekend.

De toekomst van Harmony OS

Huawei vertelde met volle trots over Harmony OS, de nieuwe software die de fabrikant ontwikkelde om onafhankelijk van Google’s Android te worden. Smartphones, tablets en smartwatches die op Harmony OS draaien, kunnen op elkaar aangesloten worden om er in de woorden van Huawei een ‘super device’ van te maken.

Gebruikers kunnen een icoontje van een speaker bijvoorbeeld naar het icoontje van de hun eigen smartphone slepen, waarna de muziek via de speaker zal gaan afspelen. De software lijkt qua uiterlijk op een mix Apple’s iOS en Google’s Android. Een aantal oudere apparaten van Huawei krijgt binnenkort een update naar het gloednieuwe Harmony OS.

Het nieuwe besturingssysteem zorgt voor een aantal nieuwe problemen. Zo moeten appontwikkelaars vanaf nu rekening houden met drie mobiele besturingssystemen in plaats van twee. Hoe dat in de toekomst zal uitpakken, moeten we nog even afwachten.

